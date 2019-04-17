Невилл: "Погба снова стал тем, кем был до прихода Сульшера"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл констатировал, что Поль Погба снова стал тем игроком, которым он был до прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов".
Когда Сульшер заступил на место Жозе Моуриньо в декабре, Погба принялся демонстрировать впечатляющий футбол, забивая голы и ассистируя партнерам практически в каждом матче.
Однако этот период продлился недолго. В последние недели 26-летний француз вновь выглядит неубедительно, и уже несколько матчей кряду не может совершить результативное действие, если не считать два его пенальти против "Вест Хэма" на прошлой неделе.
Не удалось проявить себя Полю и в выездном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны". После поражения своего бывшего клуба со счетом 3:0 Невилл сделал неутешительный вывод насчет Погба.
"Сейчас Погба снова играет так, как и до прихода Оле. Думаю, сегодня вечером он был очень плох. Он постоянно водил ногами около мяча, играл только на себя, не желал ускоряться и двигаться".
"Временами он выглядел просто незаинтересованным — но он отличный игрок, он может быть отличным игроком, ему просто нужно вернуть эту концентрацию", — сообщил Невилл beIN Sports.
17.04.2019 19:00
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А ведь есть Роналду, который в 34 тренируется больше всех и пашет на поле больше всех, а есть куски дерьма переоцененные. Вот и платите по 100 лямов за ленивых негритят.
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Такой же клоун как и Неймар. если великие игроки, а есть клоуны Покбы, Неймары и прочие балотели. Скоро тридцатник, а ума как не было так и не будет.
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гавно всегда останется гавном даже если оно в розовой обёртке
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Нельзя вот так просто взять и сделать хорошие пули из говна,они все равно так и остануться обыкновенным дерьмом...
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ему просто нужно вернуть эту концентрацию", — сообщил Невилл beIN
Для этого надо уволит сушера
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Капитан очевидность
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