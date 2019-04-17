Невилл: "Погба снова стал тем, кем был до прихода Сульшера"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл констатировал, что Поль Погба снова стал тем игроком, которым он был до прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов".

Когда Сульшер заступил на место Жозе Моуриньо в декабре, Погба принялся демонстрировать впечатляющий футбол, забивая голы и ассистируя партнерам практически в каждом матче.



Однако этот период продлился недолго. В последние недели 26-летний француз вновь выглядит неубедительно, и уже несколько матчей кряду не может совершить результативное действие, если не считать два его пенальти против "Вест Хэма" на прошлой неделе.



Не удалось проявить себя Полю и в выездном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны". После поражения своего бывшего клуба со счетом 3:0 Невилл сделал неутешительный вывод насчет Погба.



"Сейчас Погба снова играет так, как и до прихода Оле. Думаю, сегодня вечером он был очень плох. Он постоянно водил ногами около мяча, играл только на себя, не желал ускоряться и двигаться".



"Временами он выглядел просто незаинтересованным — но он отличный игрок, он может быть отличным игроком, ему просто нужно вернуть эту концентрацию", — сообщил Невилл beIN Sports.