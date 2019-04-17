Анчелотти предупредил "Арсенал", что "Наполи" будет другим в ответном матче

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти предупредил "Арсенал", что в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы "канониры" столкнулся совсем с другой командой.

В прошлый четверг "Арсенал" уверенно переиграл вторую команду Серии А со счетом 2:0 на "Эмирейтс", хотя вполне мог забивать больше.



Дефицит в два гола не пугает Анчелотти. Карло уверен, что "Наполи" по силам отыграться дома и выйти в полуфинал турнира, и знает, что для этого нужно.



"Уверен, завтра мы продемонстрируем блестящую игру. Будет ли этого достаточно? Думаю, да, мы сможем пройти дальше".



"Что нам нужно, если описать это тремя словами? Смелость, ум, сердце. В первом матче я не увидел особой смелости в нашей игре, особенно в первом тайме. Ум? В этом плане нам нужно равняться на свою игру во втором тайме".



"Нам потребуются сердце и страсть. Мы должны сыграть в высоком темпе, потому что это возможность, которую нельзя упускать. Думаю, матч пройдет в очень высоком темпе", — цитирует Анчелотти Sky Sports.