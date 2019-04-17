МЮ планирует совершить минимум пять приобретений летом

"Манчестер Юнайтед" планирует совершить минимум пять приобретений грядущим летом.

Концовка сезона Премьер-Лиги, когда эмоции после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик улеглись, и четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов с "Барселоной" наглядно показали, насколько колоссальна разница между "Юнайтед" и лучшими командами внутри страны и в Европе.



На "Олд Траффорд" не испытывали иллюзий по этому поводу и до выезда на "Ноу Камп". "Красные дьяволы" готовы провести свое самое масштабное трансферное окно в истории, укрепив абсолютно каждую линию.



По информации ESPN, Сульшер получит внушительный трансферный бюджет на лето плюс сможет потратить все те деньги, которые выручит с продажи игроков, не входящих в его планы на будущее.



Во-первых, "Юнайтед" может потребоваться новый голкипер, если Давид Де Хеа, пропустивший нелепый гол от Лионеля Месси накануне вечером, не поумерит свои аппетиты в отношении зарплаты и не продлит свой истекающий через 12 месяцев контракт.



Также "дьяволы" надеются купить двух полузащитников, двух полузащитников и одного атакующего игрока. Среди целей Сульшера называются Калиду Кулибали из "Наполи", Рафаэль Варан из "Реала", Сауль Ньигес из "Атлетико", Деклан Райс из "Вест Хэма", Аарон Ван-Биссака из "Кристал Пэлас" и Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии".



Остальные приобретения зависят от игроков, чье будущее пока до конца не определено. Речь о Маттео Дармиане, Маркосе Рохо, Эрике Байи, Хуане Мате, Андере Эррере, Ромелу Лукаку и Алексисе Санчесе.