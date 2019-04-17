МЮ планирует совершить минимум пять приобретений летом

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" планирует совершить минимум пять приобретений грядущим летом.

Концовка сезона Премьер-Лиги, когда эмоции после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик улеглись, и четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов с "Барселоной" наглядно показали, насколько колоссальна разница между "Юнайтед" и лучшими командами внутри страны и в Европе.

На "Олд Траффорд" не испытывали иллюзий по этому поводу и до выезда на "Ноу Камп". "Красные дьяволы" готовы провести свое самое масштабное трансферное окно в истории, укрепив абсолютно каждую линию.

По информации ESPN, Сульшер получит внушительный трансферный бюджет на лето плюс сможет потратить все те деньги, которые выручит с продажи игроков, не входящих в его планы на будущее.

Во-первых, "Юнайтед" может потребоваться новый голкипер, если Давид Де Хеа, пропустивший нелепый гол от Лионеля Месси накануне вечером, не поумерит свои аппетиты в отношении зарплаты и не продлит свой истекающий через 12 месяцев контракт.

Также "дьяволы" надеются купить двух полузащитников, двух полузащитников и одного атакующего игрока. Среди целей Сульшера называются Калиду Кулибали из "Наполи", Рафаэль Варан из "Реала", Сауль Ньигес из "Атлетико", Деклан Райс из "Вест Хэма", Аарон Ван-Биссака из "Кристал Пэлас" и Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии".

Остальные приобретения зависят от игроков, чье будущее пока до конца не определено. Речь о Маттео Дармиане, Маркосе Рохо, Эрике Байи, Хуане Мате, Андере Эррере, Ромелу Лукаку и Алексисе Санчесе.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2019 16:15

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Последние комментарии:




  1. ofori-twumasi 17.04.2019 16:46 # ofori-twumasi
    Игроков покупать под физрука - гиблое дело. В АПЛ большинство тренеров лучше него, любого могли бы пригласить. А бородатый черный топер из Вулвз вообще огонь.

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  2. fanat-united 17.04.2019 16:39 # fanat-united
    Всех последних продать, так же продать янга и джонса и если наша пмсница не продлит контракт, то тоже пусть валит в Реал

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  3. ashlikcole3 17.04.2019 16:29 # ashlikcole3
    я думал он просто духом 99 года всех пропитает, а нет, игроки нужны, странно

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  4. mancunia-planet 17.04.2019 16:20 # mancunia-planet
    Я же сказал, не нужно, игра и так ахуенна идёт.

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