Невилл: "Юнайтед" нужна новая линия обороны"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что после разгромного поражения 3:0 от "Барселоны" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар обязан купить новую линию обороны.
Пропустив три гола дальними ударами на "Ноу Камп", "Юнайтед" потерпел свое пятое поражение в семи последних матчах, хотя до того проиграл лишь раз в 17 поединках при Сульшере.
По мнению Невилла, для некоторых игроков поражение от "Барселоны" станет ценным уроком, тогда как другие просто недостаточно хороши и никогда не потянут этот уровень.
"Сегодняшний матч станет большим уроком для игроков "Манчестер Юнайтед" и для тренерского штаба. Он точно станет уроком для Маркуса Рэшфорда, который увидел элитный уровень клубного футбола в исполнении Месси".
"Два матча с "Барселоной" многому научат Мактоминея, он был хорош в полузащите в этих двух матчах. Однако некоторые из остальных недостаточно хороши, и тренерский штаб смог увидеть эту разницу между "Юнайтед" и лучшими командами Европы".
"Юнайтед" нужно кардинально обновить свой состав, это не поддается сомнению. Я бы сказал, Сульшеру нужна новая оборона, целиком вся линия", — сообщил Невилл beIN Sports.
17.04.2019 16:00
Просмотров: 813
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
негодный эксперт
(ответить)
На самом деле оборона не при чём. Три гола черти пропустили дальними ударами, думаю это вопросы к полузащите. В частности к дорогой чёрной обезьяне под номером 6. Пусть Херувим продаст его тем же барсукам и дело в шляпе! Поимеют денег и избавятся от лентяя. И ещё в придачу можно южноамериканского индейца отдать, он всё равно ни чего не стоит.
(ответить)
Нахуя новая оборона, бл, я доволен как играет Хуянг, лучий край мира. А Жонс со Смокингом, это же идеал защитника в футболе. А этот Линделёф просто бульдог кааак вцепится в соперника. Не надо никого в общем, всё просто збсь.
(ответить)
просто ржу с этого тренерского гения)))))))
ждем интервью из цикла "когда идёт дождь - вам поможет зонтик" и "что бы автомобиль двигался необходимо топливо" тупой скамовкий осел
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий