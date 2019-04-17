Невилл: "Юнайтед" нужна новая линия обороны"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что после разгромного поражения 3:0 от "Барселоны" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар обязан купить новую линию обороны.

Пропустив три гола дальними ударами на "Ноу Камп", "Юнайтед" потерпел свое пятое поражение в семи последних матчах, хотя до того проиграл лишь раз в 17 поединках при Сульшере.



По мнению Невилла, для некоторых игроков поражение от "Барселоны" станет ценным уроком, тогда как другие просто недостаточно хороши и никогда не потянут этот уровень.



"Сегодняшний матч станет большим уроком для игроков "Манчестер Юнайтед" и для тренерского штаба. Он точно станет уроком для Маркуса Рэшфорда, который увидел элитный уровень клубного футбола в исполнении Месси".



"Два матча с "Барселоной" многому научат Мактоминея, он был хорош в полузащите в этих двух матчах. Однако некоторые из остальных недостаточно хороши, и тренерский штаб смог увидеть эту разницу между "Юнайтед" и лучшими командами Европы".



"Юнайтед" нужно кардинально обновить свой состав, это не поддается сомнению. Я бы сказал, Сульшеру нужна новая оборона, целиком вся линия", — сообщил Невилл beIN Sports.