Невилл: "Юнайтед" нужна новая линия обороны"

Фил Джонс и Крис Смоллинг Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что после разгромного поражения 3:0 от "Барселоны" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар обязан купить новую линию обороны.

Пропустив три гола дальними ударами на "Ноу Камп", "Юнайтед" потерпел свое пятое поражение в семи последних матчах, хотя до того проиграл лишь раз в 17 поединках при Сульшере.

По мнению Невилла, для некоторых игроков поражение от "Барселоны" станет ценным уроком, тогда как другие просто недостаточно хороши и никогда не потянут этот уровень.

"Сегодняшний матч станет большим уроком для игроков "Манчестер Юнайтед" и для тренерского штаба. Он точно станет уроком для Маркуса Рэшфорда, который увидел элитный уровень клубного футбола в исполнении Месси".

"Два матча с "Барселоной" многому научат Мактоминея, он был хорош в полузащите в этих двух матчах. Однако некоторые из остальных недостаточно хороши, и тренерский штаб смог увидеть эту разницу между "Юнайтед" и лучшими командами Европы".

"Юнайтед" нужно кардинально обновить свой состав, это не поддается сомнению. Я бы сказал, Сульшеру нужна новая оборона, целиком вся линия", — сообщил Невилл beIN Sports.


Метки Барселона, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. ashlikcole3 17.04.2019 16:31 # ashlikcole3
    негодный эксперт

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  2. gwelddwyr 17.04.2019 16:20 # gwelddwyr
    На самом деле оборона не при чём. Три гола черти пропустили дальними ударами, думаю это вопросы к полузащите. В частности к дорогой чёрной обезьяне под номером 6. Пусть Херувим продаст его тем же барсукам и дело в шляпе! Поимеют денег и избавятся от лентяя. И ещё в придачу можно южноамериканского индейца отдать, он всё равно ни чего не стоит.

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  3. mancunia-planet 17.04.2019 16:07 # mancunia-planet
    Нахуя новая оборона, бл, я доволен как играет Хуянг, лучий край мира. А Жонс со Смокингом, это же идеал защитника в футболе. А этот Линделёф просто бульдог кааак вцепится в соперника. Не надо никого в общем, всё просто збсь.

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  4. frisby 17.04.2019 16:05 # frisby
    просто ржу с этого тренерского гения)))))))
    ждем интервью из цикла "когда идёт дождь - вам поможет зонтик" и "что бы автомобиль двигался необходимо топливо" тупой скамовкий осел

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