УЕФА поможет Мхитаряну приехать в Баку, если "Арсенал" выйдет в финал Лиги Европы

УЕФА постарается помощь армянскому полузащитнику Генриху Мхитаряну получить визу в Азербайджан, если "Арсенал" доберется до финала Лиги Европы, который будет сыгран в Баку 28 мая.

Выиграв первую встречу с "Наполи" со счетом 2:0, уже в четверг "канониры" могут шагнуть в полуфинал второго по значимости клубного турнира Европы — трофей и прилагающаяся к нему путевка в Лигу Чемпионов окажутся на расстоянии вытянутой руки.



Если "Арсенал" впоследствии достигнет финала, у Мхитаряна могут возникнуть проблемы с участием в нем. Дело в том, что в данный момент гражданам Армении запрещено посещать Азербайджан из-за территориальных разногласий двух стран.



Возросшая вероятность достижения "канонирами" финала заставила активизироваться УЕФА. Как сообщает ESPN, футбольные чиновники уверены, что смогут добыть для Мхитаряна азербайджанскую визу.



Добавим, что на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Европы "Арсенал" встречался с "Карабахом". Тогда главный тренер лондонцев Унаи Эмери даже не стал пытаться привести Мхитаряна в Азербайджан, оставив экс-игрока "Манчестер Юнайтед" дома — от греха подальше.