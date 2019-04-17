УЕФА поможет Мхитаряну приехать в Баку, если "Арсенал" выйдет в финал Лиги Европы
УЕФА постарается помощь армянскому полузащитнику Генриху Мхитаряну получить визу в Азербайджан, если "Арсенал" доберется до финала Лиги Европы, который будет сыгран в Баку 28 мая.
Выиграв первую встречу с "Наполи" со счетом 2:0, уже в четверг "канониры" могут шагнуть в полуфинал второго по значимости клубного турнира Европы — трофей и прилагающаяся к нему путевка в Лигу Чемпионов окажутся на расстоянии вытянутой руки.
Если "Арсенал" впоследствии достигнет финала, у Мхитаряна могут возникнуть проблемы с участием в нем. Дело в том, что в данный момент гражданам Армении запрещено посещать Азербайджан из-за территориальных разногласий двух стран.
Возросшая вероятность достижения "канонирами" финала заставила активизироваться УЕФА. Как сообщает ESPN, футбольные чиновники уверены, что смогут добыть для Мхитаряна азербайджанскую визу.
Добавим, что на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Европы "Арсенал" встречался с "Карабахом". Тогда главный тренер лондонцев Унаи Эмери даже не стал пытаться привести Мхитаряна в Азербайджан, оставив экс-игрока "Манчестер Юнайтед" дома — от греха подальше.
17.04.2019 14:00
Просмотров: 1072
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Арбузник сам очконет ехать в Баку, эту обезьяну там просто сразу же посадят на бутылку)))
(ответить)
носатым там не место
(ответить)
Даже не знаю, что хуже. Не выдавать в 2019 году визы из-за каких-то всеми позабытых территориальных разногласий. Или же проводить финал престижного европейского клубного турнира в Баку.
(ответить)
Ясен красен, мхитарянка всего лишь жалкий армяшка ногомячник... он не воин, ему пох на территориальный разногласия, пох на обед эти никчемные страны и армяшстан и азерботстан
(ответить)
С такой игрой пусть в лондоне перекантуется.
(ответить)
да их там вые6ут
(ответить)
его же не отпустят потом)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий