УЕФА поможет Мхитаряну приехать в Баку, если "Арсенал" выйдет в финал Лиги Европы

Генрих Мхитарян УЕФА постарается помощь армянскому полузащитнику Генриху Мхитаряну получить визу в Азербайджан, если "Арсенал" доберется до финала Лиги Европы, который будет сыгран в Баку 28 мая.

Выиграв первую встречу с "Наполи" со счетом 2:0, уже в четверг "канониры" могут шагнуть в полуфинал второго по значимости клубного турнира Европы — трофей и прилагающаяся к нему путевка в Лигу Чемпионов окажутся на расстоянии вытянутой руки.

Если "Арсенал" впоследствии достигнет финала, у Мхитаряна могут возникнуть проблемы с участием в нем. Дело в том, что в данный момент гражданам Армении запрещено посещать Азербайджан из-за территориальных разногласий двух стран.

Возросшая вероятность достижения "канонирами" финала заставила активизироваться УЕФА. Как сообщает ESPN, футбольные чиновники уверены, что смогут добыть для Мхитаряна азербайджанскую визу.

Добавим, что на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Европы "Арсенал" встречался с "Карабахом". Тогда главный тренер лондонцев Унаи Эмери даже не стал пытаться привести Мхитаряна в Азербайджан, оставив экс-игрока "Манчестер Юнайтед" дома — от греха подальше.


Метки Арсенал, Лига Европы, Мхитарян, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1072

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  1. mancityman 17.04.2019 14:57 # mancityman
    Арбузник сам очконет ехать в Баку, эту обезьяну там просто сразу же посадят на бутылку)))

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  2. hike9 17.04.2019 14:46 # hike9
    носатым там не место

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  3. superglor 17.04.2019 14:46 # superglor
    Даже не знаю, что хуже. Не выдавать в 2019 году визы из-за каких-то всеми позабытых территориальных разногласий. Или же проводить финал престижного европейского клубного турнира в Баку.

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  4. yudjinnah 17.04.2019 14:38 # yudjinnah
    Ясен красен, мхитарянка всего лишь жалкий армяшка ногомячник... он не воин, ему пох на территориальный разногласия, пох на обед эти никчемные страны и армяшстан и азерботстан

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  5. redwhitegun 17.04.2019 14:36 # redwhitegun
    С такой игрой пусть в лондоне перекантуется.

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  6. meshuggah 17.04.2019 14:28 # meshuggah
    да их там вые6ут

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  7. pistolero-lfc 17.04.2019 14:03 # pistolero-lfc
    его же не отпустят потом)

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