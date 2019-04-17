Сульшеру нужны годы, чтобы вернуть МЮ на топ-уровень
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил, что возвращение его клуба к прежним высотам может занять годы.
Накануне вечером "красные дьяволы" завершили выступление в Лиге Чемпионов, проиграв ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселоне" со счетом 3:0.
После матча на "Ноу Камп" Сульшер признал, что соперник был "на пару уровней выше" его команды. Норвежский специалист лишь убедился, какой сложный и долгий путь ему предстоит проделать, чтобы сновать сделать "Юнайтед" грозной силой.
"Мы знаем, что у нас много работы. Я постоянно говорил, что мы не преобразимся в одночасье — следующие несколько лет будут иметь огромное значение для достижения нами уровня "Барселоны".
"Мы взялись за эту работу, и мы разговаривали с игроками об этом. Нам нужно создать условия, чтобы каждый день трудиться с первоклассным настроем".
"Здесь у нас много хороших игроков, но, как я уже говорил, мы в процессе перестройки. Это начинается с тренера и игроков, но, конечно, мы также нуждаемся в одном-двух приобретениях летом", — цитирует Сульшера Sky Sports.
17.04.2019 13:00
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Топ игрок, но не топ тренер.
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Если летом не выгонят шлак из команды, то нихуя не получится
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