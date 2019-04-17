Ван Дейк не считает себя лучшим защитником в мире

Деян Ловрен и Виргил Ван Дейк Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не считает себя лучшим защитником в мире.

Ван Дейк оказал огромное влияние на игру "Ливерпуля" после того, как в январе 2018 он перешел из "Саутгемптона" в статусе самого дорогого защитника мира — 75 миллионов фунтов.

В этом сезоне Виргил превратил "красных" в претендента на титул Премьер-Лиги, а сам является одним из фаворитов на награду Игроку Года. Исходя из этих успехов, многие называют Ван Дейка лучшим в мире на своей позиции, но голландец себя таковым не ощущает.

"В реальности никто не может носить это звание. Это всего лишь мнения. Когда игроки хорошо выступают за свои команды, этим просто нужно наслаждаться, и в данный момент мои дела идут хорошо".

"Конечно, на тебя возлагают большие надежды, когда ты приходишь в клуб за рекордные деньги, но мне этого не изменить. Ты просто должен проявлять себя на поле и зарабатывать через это уважение. Я стараюсь делать это с первого дня, и пока у меня все получается".

"Есть множество хороших центральных защитников, и я получаю удовольствие, наблюдая за ними. Когда я смотрю большие матчи вроде тех, что играются в Лиге Чемпионов, я всегда обращаю внимание на действия центральных защитников в определенных ситуациях".

"Когда люди говорят о тебе в позитивном ключе, это всегда хорошо. Но это всего лишь разговоры", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2019 12:00

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  1. chr1s8rown 17.04.2019 13:07 # chr1s8rown
    Ввд >ляпор стон компани отоменди мангала
    Все правильно
    1лев разнесет 5гиен запросто

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  2. only--liverpool 17.04.2019 13:07 # only--liverpool
    Топарь зашкаливающий...

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  3. iceteam 17.04.2019 12:39 # iceteam
    Посмотрим, в матчах с Барселоной, кем он является на самом деле)

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  4. chebrec 17.04.2019 12:25 # chebrec
    А эксперты с фапла считают что является лучшим

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  5. lfcynwa 17.04.2019 12:21 # lfcynwa
    не выебывается при живом Ловрене, респектос

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  6. meshuggah 17.04.2019 12:14 # meshuggah
    Жутко переоценен

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  7. mancunia-planet 17.04.2019 12:06 # mancunia-planet
    Скромный тип, и правильно, ведь лучшие в Юнайтед. Супер Жонс и его поддельник мистер Смалленг.

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  8. vertigo-92 17.04.2019 12:01 # vertigo-92
    А Ловрен себя считает)

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