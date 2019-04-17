Ван Дейк не считает себя лучшим защитником в мире

Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не считает себя лучшим защитником в мире.

Ван Дейк оказал огромное влияние на игру "Ливерпуля" после того, как в январе 2018 он перешел из "Саутгемптона" в статусе самого дорогого защитника мира — 75 миллионов фунтов.



В этом сезоне Виргил превратил "красных" в претендента на титул Премьер-Лиги, а сам является одним из фаворитов на награду Игроку Года. Исходя из этих успехов, многие называют Ван Дейка лучшим в мире на своей позиции, но голландец себя таковым не ощущает.



"В реальности никто не может носить это звание. Это всего лишь мнения. Когда игроки хорошо выступают за свои команды, этим просто нужно наслаждаться, и в данный момент мои дела идут хорошо".



"Конечно, на тебя возлагают большие надежды, когда ты приходишь в клуб за рекордные деньги, но мне этого не изменить. Ты просто должен проявлять себя на поле и зарабатывать через это уважение. Я стараюсь делать это с первого дня, и пока у меня все получается".



"Есть множество хороших центральных защитников, и я получаю удовольствие, наблюдая за ними. Когда я смотрю большие матчи вроде тех, что играются в Лиге Чемпионов, я всегда обращаю внимание на действия центральных защитников в определенных ситуациях".



"Когда люди говорят о тебе в позитивном ключе, это всегда хорошо. Но это всего лишь разговоры", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.