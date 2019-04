Лига Чемпионов. Прогнозы на матчи среды

В среду в Лиге Чемпионов нас ждет ответный матч в наиболее интригующей четвертьфинальной паре, которая вдобавок состоит из двух представителей английской Премьер-Лиги. "Манчестер Сити" будет принимать "Тоттенхэм" и постарается взять реванш за поражение на новом стадионе "шпор". "Ливерпулю" же нужно довершить начатое в первой игре с "Порту" и зафиксировать выход в полуфинал на поле противника.





МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ

Среда, 17 апреля, 22:00



Теперь уже очевидно, что букмекеры недооценили "Тоттенхэм", давая до начала первой игры с "Манчестер Сити" коэффициент 1.15 на проход "горожан" в полуфинал. Разница в классе между "шпорами" и "Сити", если и есть, то не критична, а огромный опыт матчей против команды Гвардиолы ,накопленный Маурисио Почеттино, сыграл аргентинцу на руку. Даже с щедрым судейским подарком в виде неочевидного пенальти, "Сити" проиграл "Тоттенхэму" — впервые за долгий отрезок, но в очень неудачное для этого поражения время.



"Тоттенхэм" потерял в той игре Харри Кейна, но свои лучшие качества проявил кореец Сон, который будет очень опасен для "Сити" на контратаках. С учетом того, что с "Хаддерсфилдом" продемонстрировал признаки неплохой формы еще и Лукас Моура, потеря Кейна не будет для "шпор" катастрофой. Если "Тоттенхэм" сумеет забить на поле "Сити", задача "горожан" усложнится до невозможности, а забить команда Почеттино постарается.



Ключевая статистика от Who Scored



- в последних восьми домашних матчах "Манчестер Сити" с "Тоттенхэмом" во всех турнирах забивалось более 2.5 голов;

- "Тоттенхэм" сыграл вничью в первом тайме и выиграл в итоге весь матч в трех последних поединках в Лиге Чемпионов;

- также "шпоры" не пропускают уже три матча Лиги Чемпионов кряду;

- "Тоттенхэм" выиграл пяти из шести последних матчей в Лиге Чемпионов;

- "Сити" забивал как минимум дважды в семи из восьми последних матчей с "Тоттенхэмом" во всех турнирах.



Прогноз Who Scored: 3:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: Проход "Манчестер Сити" — 1.66 в БК Бетсити



Чарли Николас



"Это будет еще один трудный вопрос. "Манчестер Сити" нужно забивать дважды, и мы посмотрим, могут ли они напрячь мускулы и получить результат. Я вижу Рахима Стерлинга и набранный им темп, и наблюдать за этим просто замечательно. Взять, например, его гол в ворота "Кристал Пэлас". Пас от Кевина Де Брюйне в сочетании с забегом Стерлинга были сенсационными. Я надеюсь увидеть в стартовом составе "Сити" Стерлинга, Сане и Агуэро, так как они могут нанести максимальный урон "Тоттенхэму", который будет рассчитывать на контратаки и Лукаса Моуру. Тот оформил отличный хет-трик на выходных. Но достаточно ли "шпоры" хороши, чтобы держать мяч? Харри Уинкс вернется и сыграет с Муссой Сиссоко, а Кристиан Эриксен будет играть над ними".



"В таких играх очень большой вес имеет пас, и ключ к победе "Сити" — Кевин Де Брюйне. У него есть решимость найти возможность для определяющего паса, и он хорош без мяча. "Сити" пройдет дальше — даже в выходные они пропустили и счет стал 2:1, но у них нашлись силы установить тот результат на табло, который их устроит со "шпорами".



Прогноз Чарли Николаса: 3:1



ПОРТУ — ЛИВЕРПУЛЬ

Среда, 17 апреля, 22:00



"Ливерпуль" сделал уверенный шаг в сторону полуфинала, обыграв "Порту" на своем поле с комфортным счетом 2:0, но соперник продемонстрировал, что может быть опасен в атаке, потому — "красным" не стоит расслабляться. С другой стороны, вынужденный раскрываться дома "Порту" будет очень уязвим для контратак "Ливерпуля", которые погубили даже не желавшую идти вперед большими силами "Баварию" на предыдущей стадии. Кажется, "Ливерпуль" вполне способен разыграть свои козырные карты на контратаках и сейчас.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" не пропускал в трех последних матчах против "Порту" в Лиге Чемпионов;

- "Ливерпуль" не проигрывает "Порту" уже в пяти матчах кряду;

- "Порту" не пропускал в пяти из семи последних домашних поединков во всех соревнованиях.



Прогноз Who Scored: 0:2



Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Ливерпуля" — 2.1 в БК Бетсити



Чарли Николас



"На самом деле "Ливерпуль" может внести изменения в состав, который играл против "Челси", но лучше всего проводить ротацию в полузащите. Мохамед Салах вернул свою лучшую форму, Садио Мане снова забил на выходных, а Роберто Фирмино был одним из лучших игроков в атаке "Ливерпуля" в последнее время. "Ливерпуль" завершит свою работу и будет доволен итоговым результатом по сумме двух матчей".



Прогноз Чарли Николаса: 1:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru