Бруну Фернандеш готов к переезду в Премьер-Лигу

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш заявил, что чувствует себя готовым к переезду в Премьер-Лигу.

Действуя на позиции полузащитника, Фернандес забил 28 голов и отдал 12 результативных передач в этом сезоне с учетом всех соревнований. Столь впечатляющие показатели не остались без внимания со стороны топ-клубов Европы.



За последние недели английская и португальская пресса неоднократно сообщала, что Бруну пополнил список трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето. Сам игрок чувствует, что теперь созрел сделать следующий шаг в своей карьере.



"В прошлом году, после расторжения своего контракта (из-за атаки на тренировочную базу "Спортинга"), я получил ряд предложений — в основном из Англии, а также из Испании, но я не чувствовал себя готовым уехать. Не из-за сложности, а из-за большого количества матчей в Англии".



"Мой дебютный сезон в "Спортинге" был первым, когда я сыграл так много матчей. Я чувствовал, что мне нужно провести еще один сезон со столь регулярной игрой. Теперь я ощущаю себя готовым к тем требованиям, если мне придется играть в Англии или за команду из Испании", — сообщил Фернандеш Sport TV.



Добавим, что контракт 24-летнего полузащитника с клубом из Лиссабона предусматривает отступные в размере 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).