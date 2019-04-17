Льорис: "Тоттенхэм" готов страдать на "Этихад"

Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис заявил, что его команда готова "страдать" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

Выиграв первый матч со счетом 1:0, теперь "шпоры" готовятся к тому, чтобы отражать массированные атаки "горожан" на "Этихад".



Льорис понимает, что у него и его защитников будет много работы в этот вечер, поэтому призывает "Тоттенхэм" проявить свои морально-волевые качества.



"Все определит твой настрой, твой дух. Важно, чтобы все мы мыслили одинаково".



"Помимо этого, конечно, мы готовы страдать — и мы будем страдать, но в то же время нам известно, как усложнить им жизнь".



"Ты должен наслаждаться, что достиг этой стадии соревнования, и должен быть готов к борьбе. Очень важно поймать этот импульс", — цитирует Льориса Sky Sports.