Фердинанд: "Смоллинг разбудил в Месси зверя"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что защитник "красных дьяволов" Крис Смоллинг частично повинен в блестящей игре Лионеля Месси в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов с "Барселоной".

Двумя своими великолепными голами Месси помог "Барселоне" отпраздновать домашнюю победу над "Юнайтед" со счетом 3:0 и выйти в полуфинальную стадию турнира.



По мнению Фердинанда, своей блестящей игрой и забитыми голами Месси отреагировал на первый матч команд на "Олд Траффорд", когда Смоллингу в целом удалось нейтрализовать аргентинскую суперзвезду — в том числе своим локтем в воздушном единоборстве.



"Он просто ожил. Это одно из лучших индивидуальных выступлений, что я когда-либо видел своими глазами. Смоллинг врезал ему в первом матче, и это, наверное, было худшей вещью, что только могла произойти. В нем проснулся зверь".



"Когда речь об игроке такого мастерства, иногда ты просто должен признать, что он слишком хорош. Просто увидеть это своими глазами... Люди, которые побывали сегодня на стадионе, затем будут говорить: "Я был там и видел Месси".



"Ответный матч стал для него местью, и это была холодная месть. Люди могут сказать, что эта "Барса" не так хороша, как их предыдущие команды, но с Месси в составе они могут победить любого", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.