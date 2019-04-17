Сульшер: "Барселона" была на пару уровней выше нас"
После выбывания из Лиги Чемпионов главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что "Барселона была "на пару уровней выше" его команды.
Проиграв первую встречу "Барселоне" со счетом 0:1, "красные дьяволы" весьма обнадеживающим образом начали ответный матч на "Ноу Камп", но затем свое веское слово сказал Лионель Месси — причем дважды.
Во втором тайме Филиппе Коутиньо установил окончательный счет, и "Юнайтед", потерпев поражение 3:0, вылетел из турнира. После такого результата, не вызывающего никаких вопросов, Сульшер лишь был вынужден признать превосходство соперника.
"Должен сказать, Лионель Месси — первоклассный игрок. Конечно, он и сделал разницу сегодня вечером. После 2:0 игра была окончена".
"Он игрок другого уровня, он и Криштиану Роналду — лучшие игроки последнего десятилетия, каждый с этим согласится. Месси проявил свое мастерство".
"Мы должны стремиться к этому уровню, что показала "Барселона". Нам это по силам, но предстоит проделать большую работу. Если мы хотим вернуться на истинный уровень "Манчестер Юнайтед", к истинным традициям, мы должны научиться соперничать с "Барселоной".
"По итогам двух матчей они были на пару уровней выше нас. Мы хотим снова участвовать в таких матчах в следующем году, и в этом отношении нас ждет неделя огромной важности. Не нужно зацикливаться на том, что могло бы произойти, мы должны сосредоточиться на предстоящей неделе", — сообщил Сульшер BT Sport.
17.04.2019 01:15
Просмотров: 603
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
С говнарями в виде Янга и недоигроками типа Фреда или вечно-подающего-надежды Лингарда так будет всегда.
(ответить)
Да там они в целом ничего опасного так и не создали. Двушку сами пропустили. Ну третий да, это мощно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий