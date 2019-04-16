"Юнайтед" разгромно проиграл "Барселоне" и вылетел из Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" завершил выступление в Лиге Чемпионов, проиграв и ответный матч против "Барселоны" — 3:0.

Относительно первой встречи в стартовом составе "красных дьяволов" произошло три изменения. Фил Джонс, Эшли Янг и Антони Мартиаль появились вместо Люка Шоу, Диогу Далота и Ромелу Лукаку.



"Юнайтед" хватило всего полминуты, чтобы создать первый опасный момент. Поль Погба пасом из глубины поля отправил в прорыв Маркуса Рэшфорда, который подсек мяч и попал в перекладину.



"Барселона" выглядела растерянно в первые минуты, и гости старались этим воспользоваться. Хозяева дождались своего шанса на 10-й минуте, когда Иван Ракитич упал в чужой штрафной после контакта с Фредом. Рефери Феликс Брых назначил пенальти, но после изучения видеоповторов свое решение отменил.



А на 16-й минуте счет был открыт. Лионель Месси сместился вдоль линии штрафной и, не встретив сопротивления, нанес крученый удар в дальний нижний угол ворот — 1:0.



"Дьяволы" не успели прийти в себя, как пропустили второй гол. На 20-й минуте Фил Джонс не смог помешать Месси еще раз пробить с дистанции, а Давид Де Хеа грубейшим образом ошибся и пропустил мяч в свои ворота — 2:0.



В дальнейшем "Барселона" постаралась сбить темп, сделав игру тягучей — по примеру матча на "Олд Траффорд". Вспышка случилась лишь перед самым перерывом, когда Де Хеа совершил классный сейв на линии ворот после удара Серджи Роберто, замыкавшего прострел партнера на дальней штанге.



Во втором тайме хозяева продолжили контролировать игру, не позволяя "Юнайтед" ускориться. Гости ничего не показывали в атаке, а на 61-й минуте пропустили еще раз. Это экс-полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, по старой памяти, пробил с дистанции под перекладину ворот Де Хеа — 3:0.



После гола Коутиньо обеим командам уже все стало ясно. Остаток матча прошел безмятежно — лишь появившийся на замену Алексис Санчес слегка взбодрил толпу, пробив головой и заставив Марк-Андре Тер Штегена совершить классный сейв.



"Юнайтед" обнадеживающе начал матч, однако гений Лионеля Месси позволил "Барселоне" уложить своего соперника на лопатки и комфортно оформить выход в полуфинал.



"Барселона" — "Манчестер Юнайтед" — 3:0 (2:0) по сумме двух матчей — 4:0



Голы: Месси 16, 20, Коутиньо 61.



"Барселона": Тер Штеген, Роберто (Семеду 71), Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль 75), Месси, Суарес, Коутиньо (Дембеле 81).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Линделеф, Янг, Мактоминей, Фред, Погба, Лингард (Санчес 80), Рэшфорд (Лукаку 73), Мартиаль (Далот 65).



Предупреждение: Суарес.