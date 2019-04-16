"Юнайтед" разгромно проиграл "Барселоне" и вылетел из Лиги Чемпионов
"Манчестер Юнайтед" завершил выступление в Лиге Чемпионов, проиграв и ответный матч против "Барселоны" — 3:0.
Относительно первой встречи в стартовом составе "красных дьяволов" произошло три изменения. Фил Джонс, Эшли Янг и Антони Мартиаль появились вместо Люка Шоу, Диогу Далота и Ромелу Лукаку.
"Юнайтед" хватило всего полминуты, чтобы создать первый опасный момент. Поль Погба пасом из глубины поля отправил в прорыв Маркуса Рэшфорда, который подсек мяч и попал в перекладину.
"Барселона" выглядела растерянно в первые минуты, и гости старались этим воспользоваться. Хозяева дождались своего шанса на 10-й минуте, когда Иван Ракитич упал в чужой штрафной после контакта с Фредом. Рефери Феликс Брых назначил пенальти, но после изучения видеоповторов свое решение отменил.
А на 16-й минуте счет был открыт. Лионель Месси сместился вдоль линии штрафной и, не встретив сопротивления, нанес крученый удар в дальний нижний угол ворот — 1:0.
"Дьяволы" не успели прийти в себя, как пропустили второй гол. На 20-й минуте Фил Джонс не смог помешать Месси еще раз пробить с дистанции, а Давид Де Хеа грубейшим образом ошибся и пропустил мяч в свои ворота — 2:0.
В дальнейшем "Барселона" постаралась сбить темп, сделав игру тягучей — по примеру матча на "Олд Траффорд". Вспышка случилась лишь перед самым перерывом, когда Де Хеа совершил классный сейв на линии ворот после удара Серджи Роберто, замыкавшего прострел партнера на дальней штанге.
Во втором тайме хозяева продолжили контролировать игру, не позволяя "Юнайтед" ускориться. Гости ничего не показывали в атаке, а на 61-й минуте пропустили еще раз. Это экс-полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, по старой памяти, пробил с дистанции под перекладину ворот Де Хеа — 3:0.
После гола Коутиньо обеим командам уже все стало ясно. Остаток матча прошел безмятежно — лишь появившийся на замену Алексис Санчес слегка взбодрил толпу, пробив головой и заставив Марк-Андре Тер Штегена совершить классный сейв.
"Юнайтед" обнадеживающе начал матч, однако гений Лионеля Месси позволил "Барселоне" уложить своего соперника на лопатки и комфортно оформить выход в полуфинал.
"Барселона" — "Манчестер Юнайтед" — 3:0 (2:0) по сумме двух матчей — 4:0
Голы: Месси 16, 20, Коутиньо 61.
"Барселона": Тер Штеген, Роберто (Семеду 71), Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль 75), Месси, Суарес, Коутиньо (Дембеле 81).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Линделеф, Янг, Мактоминей, Фред, Погба, Лингард (Санчес 80), Рэшфорд (Лукаку 73), Мартиаль (Далот 65).
Предупреждение: Суарес.
16.04.2019 23:55
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Последние комментарии:
Почему я не удивлен что именно мю первый опозорил матушку Англию, вылетев из лч?
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07.03.2019 01:36 #
sirias
Вот это сила воли и командный дух
Источник: http://fapl.ru/posts/69250/?c=1#c6835993
07.03.2019 01:04 #
mkhitaryan
Это Манчестер Юнайтед! Лучший клуб на Земле!
Источник: http://fapl.ru/posts/69250/?c=1#c6835993
(ответить)
ноу Скоулзи ноу пати бл
(ответить)
-Ну вот Эдик у тебя много денег и чего ты сделаешь?
-Куплю всех.(Фред , Санчес, Линделеф, Байи, Погба , Лукаку ...).
Вот скажи мне, Эдик, в чём сила клуба? Разве в деньгах? Вот и Пеп говорит, что в деньгах. У тебя много денег и чего? Я вот думаю, что сила в хорошем тренере, сплоченном коллективе с 3 яркими звездами и желание побед. А главное в умении тратить с умом!!! У кого это есть - тот и сильней (Аякс, Ливерка). Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильней стал? Нет. Не стал. Потому мудрости за тобой нет. А тот, кто тратил с умом(Ливерка) - за ним правда. Значит он сильнее. Да?"
Вывод: Эдик, сука мелкая, лысая и тупая, научись тратить деньги с умом и выбирать тренеров
(ответить)
Барсуки трахнули Мю потому что те в женских ночнушках играли. З - закономерность
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16.04.2019 20:37 #
al-faarabi
ювентус победа ф(-1)
мю инд тб 1
коэф 6
ставьте нищеброды
Источник: http://fapl.ru/posts/70117/?c=1#c6862928
Разрешаю ссать на этого мамбоса.
(ответить)
Лолкекбля ахахаха, какой ливер в финале?!? Пенсы в далеко не лучшем состоянии чуть не присунули вчера, не скеркажаковься жопар. Барса такое прощать не будет уж точно, мигом накажет.
(ответить)
Ебанутый экран
Если завтра выходим в полуфинал лч, то первый матч играем в Барселоне.
Норм.
Манкам не унывать, ваша команда достойно играла против 3х лучших игроков Южной Америки.
Теперь ждите ответ 3х лучших игроков Африки
(ответить)
Финал Барса-Сити просто лучшим матчем за последние несколько лет будет. Две сильнейшие команды в плане позиционных атак, просто красота.
(ответить)
Норм Аякс дорогу расчищает Ливерпулю для 6 ЛЧ.
МЮ опозорен, как и Челси, ну ничего, Ливерпуль покажет, как надо играть с Бабселоной.
(ответить)
юнайтед зашквар, просто позорят Англию в еврокубках, Сольсяр походу не знает что такое тактика, команда тупо выходит отбывать номер, а там дальше как получится, пи3дец
(ответить)
Бля, не в тренере дело, игроки полная срань, нужно сконцентрироваться на поподание в топ-4 там сейчас шансы 50/50
(ответить)
Михажло, пили про Кардиф на главную. Вот там интересная тема намечается..)) А тут у Горлума и Ко вариантов-то особо не было.
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Аж на целых пять минут скама хватило. Слава Сульшеру - достойному продолжателю дела Мойеса, Ван Гала и Маура. Пожизненный контракт ему
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А мю рили поторопился с Сульшером походу))
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ЛЧ мечты для кусаки
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Барса абсолютно ущербная сейчас, особенно защита, весь принцип игры - доставь мяч до Месси и наблюдай что будет...
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Как бы большего я и не ожидал ,хотя надеялся на чудо
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Подавайте Месси. Смокинг (с)
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Аякс на главную быстро пили!!!
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