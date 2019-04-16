Ники Батт арестован по подозрению в избиении женщины

Глава академии "Манчестер Юнайтед" Ники Батт был арестован полицией по подозрению в избиении женщины.

Данный инцидент случился во вторник — в тот самый день, когда Пол Скоулз, другой представитель знаменитого "Класса 92", был уличен в нарушении запрета на ставки в букмекерских конторах.



Прибывшая на место происшествия полиция задержала Батта по подозрению в избиении женщины. Пострадавшая получила рассечение руки, но от госпитализации отказалась.



Ники, отец двух детей, в свою очередь был доставлен в полицейский участок для дачи показаний. Эту ночь, сообщает The Telegraph, экс-полузащитник "красных дьяволов" проведет за решеткой.



Добавим, что Батт выступал за "Юнайтед" в период с 1992 по 2004 год, сыграв 387 матчей. В 2016 Ники возглавил академию "дьяволов" и теперь отвечает за воспитание нового поколения звезд.