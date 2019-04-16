Джака: "Лига Европы вторична для "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что Лига Европы имеет вторичное значение для его команды.

Одержав победу 0:1 над "Уотфордом" в понедельник вечером, "канониры" поднялись на четвертую позицию в Премьер-Лиге. При этом уже в четверг "Арсенал" может обеспечить себе выход в полуфинал Лиги Европы.



И попадание в топ-4, и победа в Лига Европы являются способами для "Арсенала" попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, однако Джака предпочитает четвертое место трофею.



"Думаю, мы хотим остаться в топ-4 — мы хотим вернуться в Лигу Чемпионов".



"Думаю, для меня Премьер-Лига — это первое и самое важное. Если в дополнение к этому ты можешь достичь финала Лиги Европы и выиграть его, это приятный бонус, но прежде всего — Премьер-Лига".



"Сейчас мы четвертые, на два очка опережаем "Юнайтед", провели на матч меньше "Челси" и в одном очке позади "Тоттенхэма", которому играть против "Манчестер Сити" на следующей неделе. Это может быть очень, очень важный уикенд для нас", — цитирует Джаку Sky Sports.