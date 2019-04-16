"Челси" надеется купить Николя Пепе на место Азара

Николя Пепе "Челси" смирился с неизбежностью ухода Эдена Азара в "Реал" и надеется приобрести на место бельгийца Николя Пепе из "Лилля", несмотря на трансферный запрет.

Азар совершенно не собирается продлевать свой истекающий в следующем году контракт, и это не оставляет "синим" выбора — лондонский клуб не готов сохранить Эдена еще на 12 месяцев и недосчитаться многих десятков миллионов фунтов.

Как утверждает Daily Mirror, на "Стэмфорд Бридж" все еще надеются купить игрока на замену Азару. Даже если ФИФА отклонит апелляцию "Челси" на трансферный запрет на два окна, клуб все еще может обратиться в Спортивный арбитражный суд и, как минимум, отсрочить вступление санкций в силу.

Игроком, который способен заменить Азара, "Челси" видит 23-летнего Пепе, который забил 19 голов и отдал 11 результативных передач в 32 матчах этого сезона за "Лилль".

Столь сенсационная игра ивуарийца заставила "Лилль" установить за свою восходящую звезду цену в 70 миллионов фунтов, однако это не будет проблемой для "Челси".


Метки Азар, Лилль, Пепе, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2019 21:00

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  1. ry-l 16.04.2019 21:34 # ry-l
    Топище лютый, берем!

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  2. kos9k 16.04.2019 21:24 # kos9k
    лилль, быстрее всего, будет играть в лч
    смысл идти на понижение?

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  3. funkyfresh 16.04.2019 21:14 # funkyfresh
    мда, темные времена на стемфорд бридж

    результат херовой системы менеджмента - непоследовательность с тренерами и стилем, отсюда ненужные трансферы за большие бабки, уход последней по настоящему звезды. Мы конечно не видим всей закулисной игры, но клуб очень сдал позиции. Еще и бан и прессинг Абрамовича. Как бы чемпик от Конте не стал последним на долгие годы.

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