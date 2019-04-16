Андре Гомеш дисквалифицирован на три матча
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш был дисквалифицирован на три матча за проявление грубости в поединке против "Фулхэма".
В минувшую субботу, когда "ириски" были биты аутсайдером Премьер-Лиги со счетом 2:0, Гомеш уже в компенсированное время грубейшим образом наступил на голень нападающего Александара Митровича.
Рефери Ли Проберт проглядел этот инцидент, поэтому FA, пользуясь своим правом, предъявила 25-летнему португальцу обвинения после изучения видеоповторов.
Свою вину Андре признал и теперь пропустит матчи против "Манчестер Юнайтед", "Кристал Пэлас" и "Бернли". В этом сезоне Гомешу, которого "Эвертон" арендует у "Барселоны", останется сыграть лишь в поединке заключительного тура Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".
16.04.2019 20:00
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