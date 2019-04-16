Пол Скоулз обвинен в нарушении запрета на ставки

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз был уличен в злостном игнорировании запрета на ставки в течение нескольких лет.

Как сообщает BBC, в период с 17 августа 2015 по 12 января 2019 Скоулз сделал 140 ставок на футбольные матчи в букмекерских конторах — права на это Пол не имел, будучи владельцем 10% акций "Солфорда".



Отметим, что указанный период не включает в себя тот 31 день, который Скоулз недавно провел в качестве главного тренера "Олдхэма" из Лиги Два.



Теперь у 44-летнего Скоулза, являющегося совладельцем "Солфорда" с 2014 года, есть время до 26 апреля, чтобы ответить на выдвинутые FA обвинения.