Пол Скоулз обвинен в нарушении запрета на ставки

Пол Скоулз Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз был уличен в злостном игнорировании запрета на ставки в течение нескольких лет.

Как сообщает BBC, в период с 17 августа 2015 по 12 января 2019 Скоулз сделал 140 ставок на футбольные матчи в букмекерских конторах — права на это Пол не имел, будучи владельцем 10% акций "Солфорда".

Отметим, что указанный период не включает в себя тот 31 день, который Скоулз недавно провел в качестве главного тренера "Олдхэма" из Лиги Два.

Теперь у 44-летнего Скоулза, являющегося совладельцем "Солфорда" с 2014 года, есть время до 26 апреля, чтобы ответить на выдвинутые FA обвинения.


Метки FA, Скоулз, ставки

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2019 19:00

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  1. sarvaruzb 16.04.2019 19:39 # sarvaruzb
    Ну и отлично &#128514;

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  2. mancunia-planet 16.04.2019 19:04 # mancunia-planet
    Руки прочь от лучшего совершенного и абсолютно фантастического футболиста в истории Футбола.

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