Эдин Джеко предложен "Вест Хэму"

"Вест Хэму" была предложена возможность приобрести нападающего "Ромы" Эдина Джеко по окончании сезона.

Джеко выступает за "Рому" после своего перехода из "Манчестер Сити" в августе 2015. Все это время Эдин подтверждает свой бомбардирский талант, забив 86 голов в 171 матче за итальянский клуб.



Однако Джеко не спешить продлевать свой истекающий через год контракт, и это наводит "Рому" на мысли о продаже 33-летнего боснийца.



Как стало известно Sky Sports от своих источников, "молотобойцы" уже получили предложение выкупить Джеко, с которым главному тренеру лондонцев Мануэлю Пеллегрини довелось поработать в "Манчестер Сити".



Добавим, что грядущим летом "Вест Хэм" может кардинально обновить свою линию нападения, ведь контракт Энди Кэрролла почти истек, а будущее Хавьера Эрнандеса и Марко Арнаутовича выглядит туманным.