Эдин Джеко предложен "Вест Хэму"

Эдин Джеко "Вест Хэму" была предложена возможность приобрести нападающего "Ромы" Эдина Джеко по окончании сезона.

Джеко выступает за "Рому" после своего перехода из "Манчестер Сити" в августе 2015. Все это время Эдин подтверждает свой бомбардирский талант, забив 86 голов в 171 матче за итальянский клуб.

Однако Джеко не спешить продлевать свой истекающий через год контракт, и это наводит "Рому" на мысли о продаже 33-летнего боснийца.

Как стало известно Sky Sports от своих источников, "молотобойцы" уже получили предложение выкупить Джеко, с которым главному тренеру лондонцев Мануэлю Пеллегрини довелось поработать в "Манчестер Сити".

Добавим, что грядущим летом "Вест Хэм" может кардинально обновить свою линию нападения, ведь контракт Энди Кэрролла почти истек, а будущее Хавьера Эрнандеса и Марко Арнаутовича выглядит туманным.


Метки Вест Хэм, Джеко, Рома

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2019 18:25

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  1. brown-ale 16.04.2019 18:43 # brown-ale
    Будут вместе бабка и дед.

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  2. gerrard08 16.04.2019 18:34 # gerrard08
    великолепно подбирают целевую аудиторию)

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