"Ливерпуль" готов выплатить отступные за Юлиана Брандта

"Ливерпуль" готов выплатить отступные за атакующего полузащитника "Байера" и сборной Германии Юлиана Брандта.

Особенность контракта Брандта с клубом из Леверкузена такова, что грядущим летом трансфер Юлиана можно будет выкупить за 21.5 миллионов фунтов — относительно скромную сумму для игрока такого калибра.



Это обстоятельство заинтересовало целый ряд клубов, включая "Реал" и "Ювентус". По информации Bild, выплатить необходимую сумму за 22-летнего немца готов и "Ливерпуль".



Если в остатке сезона команда Юргена Клоппа преуспеет в Премьер-Лиге или Лиги Чемпионов, это сделает "Ливерпуль" привлекательным местом для любого молодого игрока, жаждущего прогрессировать и бороться за самые высокие цели.



Если верить слухам, Клопп имеет давний интерес к Брандту, которого он хотел купить еще летом 2017 — но не смог и был вынужден обратиться к альтернативной цели в лице Мохамеда Салаха.