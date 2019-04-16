"Ливерпуль" готов выплатить отступные за Юлиана Брандта

Юлиан Брандт "Ливерпуль" готов выплатить отступные за атакующего полузащитника "Байера" и сборной Германии Юлиана Брандта.

Особенность контракта Брандта с клубом из Леверкузена такова, что грядущим летом трансфер Юлиана можно будет выкупить за 21.5 миллионов фунтов — относительно скромную сумму для игрока такого калибра.

Это обстоятельство заинтересовало целый ряд клубов, включая "Реал" и "Ювентус". По информации Bild, выплатить необходимую сумму за 22-летнего немца готов и "Ливерпуль".

Если в остатке сезона команда Юргена Клоппа преуспеет в Премьер-Лиге или Лиги Чемпионов, это сделает "Ливерпуль" привлекательным местом для любого молодого игрока, жаждущего прогрессировать и бороться за самые высокие цели.

Если верить слухам, Клопп имеет давний интерес к Брандту, которого он хотел купить еще летом 2017 — но не смог и был вынужден обратиться к альтернативной цели в лице Мохамеда Салаха.


Метки Байер, Брандт, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. lancerlancer1 16.04.2019 18:04 # lancerlancer1
    а как же кариус???????

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  2. silva77 16.04.2019 18:01 # silva77
    КАКАЯ РАЗНИЦА? И ТЕ И ТЕ БЕЗТРОФЕЙНИКИ

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