Роналдиньо считает, что "Тоттенхэм" может выиграть Лигу Чемпионов

Легенда "Барселоны" и бразильского футбола Роналдиньо считает, что "Тоттенхэм" способен выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

В среду вечером "шпоры" разыграют с "Манчестер Сити" путевку в полуфинал элитного европейского турнира, имея перевес в один гол после первой встречи.



Один гол перевеса не делает "Тоттенхэм" фаворитом противостояния в глазах букмекеров, однако предчувствие Роналдиньо говорит о том, что команда Маурисио Почеттино способна не только пройти "Сити", но и взять трофей.



"Почему "Тоттенхэм" не может выиграть Лигу Чемпионов? Потому что у них нет опыта в этом соревновании, или потому что они никогда не выигрывали ее прежде? Каждая команда, которая выигрывала Лигу Чемпионов, однажды делала это в первый раз".



"Их результат против "Манчестер Сити", который обладает одной из лучших команд и одними из лучших игроков в соревновании, показал, что они способны соперничать с лучшими".



"Добравшись до этой стадии, они будут верить, что им по силам пройти весь путь до конца — и если он сыграют так, как способны, они, возможно, действительно его пройдут", — цитирует Роналдиньо Evening Standard.