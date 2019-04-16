Роналдиньо считает, что "Тоттенхэм" может выиграть Лигу Чемпионов

Роналдиньо и Маурисио Почеттино Легенда "Барселоны" и бразильского футбола Роналдиньо считает, что "Тоттенхэм" способен выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

В среду вечером "шпоры" разыграют с "Манчестер Сити" путевку в полуфинал элитного европейского турнира, имея перевес в один гол после первой встречи.

Один гол перевеса не делает "Тоттенхэм" фаворитом противостояния в глазах букмекеров, однако предчувствие Роналдиньо говорит о том, что команда Маурисио Почеттино способна не только пройти "Сити", но и взять трофей.

"Почему "Тоттенхэм" не может выиграть Лигу Чемпионов? Потому что у них нет опыта в этом соревновании, или потому что они никогда не выигрывали ее прежде? Каждая команда, которая выигрывала Лигу Чемпионов, однажды делала это в первый раз".

"Их результат против "Манчестер Сити", который обладает одной из лучших команд и одними из лучших игроков в соревновании, показал, что они способны соперничать с лучшими".

"Добравшись до этой стадии, они будут верить, что им по силам пройти весь путь до конца — и если он сыграют так, как способны, они, возможно, действительно его пройдут", — цитирует Роналдиньо Evening Standard.


Метки Лига Чемпионов, Роналдиньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2019 17:35

Количество просмотров Просмотров: 315

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scouser2005 16.04.2019 17:56 # scouser2005
    Сити могут пройти, но в финале их не будет.

    (ответить)

  2. xin 16.04.2019 17:42 # xin
    Да главное чтобы выскочек арабских попустили и норм.

    (ответить)

  3. mancunia-planet 16.04.2019 17:39 # mancunia-planet
    Пусть проходят город, потом будет больше сил и мотивации выйграть борьбу за титул.

    (ответить)

  4. cacique 16.04.2019 17:38 # cacique
    Наркоман, не иначе.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: