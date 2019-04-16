Титул Премьер-Лиги для Гвардиолы важнее, чем Лига Чемпионов

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что завоевание еще одного титула Премьер-Лиги стало бы для него более значимым достижением, чем победа в Лиге Чемпионов.

В среду вечером "Сити" предстоит отыграть дефицит в один гол после поражения 1:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

Гвардиоле не удалось выиграть Лигу Чемпионов с "Баварией", своим бывшим клубом, поэтому многие считают победу в этом турнире приоритетом для каталонского специалиста в "Сити".

Однако для Гвардиолы гораздо важнее, чтобы его команда демонстрировала свою состоятельность на более длинной дистанции — на протяжении сезона Премьер-Лиги.

"Знаю, люди говорят, я пришел сюда, чтобы выиграть Лигу Чемпионов, но я пришел сюда не за этим. Я пришел сюда, чтобы играть так, как моя команда играет последние 20 месяцев. За этим я сюда и пришел — чтобы играть, как мне хочется играть, но, конечно, я хочу выиграть Лигу Чемпионов".

"Да этого я работал в таком большом клубе, как "Бавария". За три сезона там я выиграл абсолютно все, за исключением Лиги Чемпионов. Это было воспринято как большой провал. Что ж, я вынужден смириться. Я должен жить с этим, но это не такая большая проблема для меня".

"Это подстегивает меня к тому, чтобы быть лучше. Если этого все равно недостаточно для победы, ты должен принять, что другие команды были лучше в этом соревновании".

"Многих больших клубов уже нет на этой стадии, поэтому по-настоящему важно контролировать ситуацию все 11 месяцев".

"Именно поэтому я много раз говорил, что титул Премьер-Лиги — самый важный трофей для меня. Его завоевание показывает, что каждые три дня ты контролировал ситуацию".

"Что касается завтрашнего матча, мы должны приложить усилия и проявить желание, а сам станет видно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2019 17:00

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  1. andrey-1981 16.04.2019 17:59 # andrey-1981
    Действительно король!!!! Главное, чтоб не получилось как в сказке. А КОРОЛЬ то голый!!!! Ха Ха Ха!!!!!

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  2. mancityman 16.04.2019 17:56 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. scouser2005 16.04.2019 17:55 # scouser2005
    У него видать комплексы насчет ЛЧ...

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  4. pistolero-lfc 16.04.2019 17:53 # pistolero-lfc
    Слабак

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  5. frisby 16.04.2019 17:48 # frisby
    пистабол сцыкливый.. Барса или Ювентус голубятню под орех раскатает. КОРАЛЬ!

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  6. andrey-1981 16.04.2019 17:38 # andrey-1981
    500к выкинуть для выигрыша АПЛ? Смешно!!!! Маленький клуб с маленькими амбициями!!!! Выигрывыйте своё АПЛ с кардифами и брайтонами!!! А ушастого вам не видать!!! YWNA!!!!!!!!

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  7. alexomck 16.04.2019 17:31 # alexomck
    опозорился.

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  8. highneken 16.04.2019 17:27 # highneken
    Апл > лч

    Это только долбоящеры гордящиеся проебанным финалом не понимают...
    Пизда Леры , твой выход ))

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  9. lfcynwa 16.04.2019 17:15 # lfcynwa
    Соломааааа

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  10. mcfc-fantactic 16.04.2019 17:15 # mcfc-fantactic
    Сыт на хейтеров))) КОРОЛЬ!!!

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  11. griezmann 16.04.2019 17:14 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  12. chr1s8rown 16.04.2019 17:04 # chr1s8rown
    Отмазка

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