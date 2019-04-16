Титул Премьер-Лиги для Гвардиолы важнее, чем Лига Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что завоевание еще одного титула Премьер-Лиги стало бы для него более значимым достижением, чем победа в Лиге Чемпионов.

В среду вечером "Сити" предстоит отыграть дефицит в один гол после поражения 1:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".



Гвардиоле не удалось выиграть Лигу Чемпионов с "Баварией", своим бывшим клубом, поэтому многие считают победу в этом турнире приоритетом для каталонского специалиста в "Сити".



Однако для Гвардиолы гораздо важнее, чтобы его команда демонстрировала свою состоятельность на более длинной дистанции — на протяжении сезона Премьер-Лиги.



"Знаю, люди говорят, я пришел сюда, чтобы выиграть Лигу Чемпионов, но я пришел сюда не за этим. Я пришел сюда, чтобы играть так, как моя команда играет последние 20 месяцев. За этим я сюда и пришел — чтобы играть, как мне хочется играть, но, конечно, я хочу выиграть Лигу Чемпионов".



"Да этого я работал в таком большом клубе, как "Бавария". За три сезона там я выиграл абсолютно все, за исключением Лиги Чемпионов. Это было воспринято как большой провал. Что ж, я вынужден смириться. Я должен жить с этим, но это не такая большая проблема для меня".



"Это подстегивает меня к тому, чтобы быть лучше. Если этого все равно недостаточно для победы, ты должен принять, что другие команды были лучше в этом соревновании".



"Многих больших клубов уже нет на этой стадии, поэтому по-настоящему важно контролировать ситуацию все 11 месяцев".



"Именно поэтому я много раз говорил, что титул Премьер-Лиги — самый важный трофей для меня. Его завоевание показывает, что каждые три дня ты контролировал ситуацию".



"Что касается завтрашнего матча, мы должны приложить усилия и проявить желание, а сам станет видно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.