"Реал" решил избавиться от Бэйла

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отдал указание руководству своего клуба продать вингера Гарета Бэйла.

Стоило Зидану вернуться на тренерский мостик "Реала", как в прессе поползли слухи, что Бэйл не входит в планы Зинедина, с которым они особо не ладили в прошлом сезоне.



И хотя агент Бэйла и Зидан в общении с прессой твердят, что определенность с будущим Гарета появится только по окончании сезона, изданию The Independent удалось выяснить, что решение по игроку сборной Уэльса уже принято.



"Реал" планирует активно поработать на трансферном рынке грядущим летом, собираясь строить команду вокруг молодых талантов вроде Винисиуса Жуниора, но в то же время Королевскому клубу нужно облегчить зарплатную ведомость и изыскать средства на покупку игроков.



На самом деле, утверждает издание, клуб с "Сантьяго Бернабеу" был готов к продаже Бэйла по правильной цене еще год назад. Теперь же Зидан готов избавиться от Гарета во что бы то ни стало — даже если за валлийца, которому грядущим летом исполнится 30, предложат меньше, чем рассчитывал "Реал".



Нестабильная игра Бэйла, его проблемы со здоровьем, недовольство болельщиков и медиа являются теми факторами, из-за которых терпение Зидана в отношении Гарета иссякло.