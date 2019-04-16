Невилл советует Сульшеру прибегнуть к ротации в дерби Манчестера

Эксперт Sky Sports Гари Невилл посоветовал наставнику "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру провести дерби против "Манчестер Сити" 24 апреля ослабленным составом.

Совершив рывок в первые недели работы Сульшера, "Юнайтед" смог ввязаться в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



До финиша сезона "красным дьяволам" еще предстоит сыграть против "Сити" и "Челси", и второй из этих двух больших матчей Невилл считает важнее, потому что "синие" являются прямым конкурентом "Юнайтед".



"Из трех ближайших матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге воскресный выезд к "Эвертону" выглядит самым легким для набора очков".



"Если они победят "Сити", но уступят "Челси", то будут где-то около топ-4. Если они уступят "Сити", но победят "Челси", они точно будут в топ-4".



"Поэтому, если они победят "Эвертон" в воскресенье, то в матче с "Сити" стоит слегка прибегнуть к ротации".



"Конечно, "Юнайтед" не будет собой, если пожертвует этим матчем — они должны стремиться к победе. Но невозможно сыграть четыре матча за 10 дней одними и теми же игроками".



"На мой взгляд, если они победят "Эвертон" в воскресенье, то стоит произвести несколько изменений в составе против "Сити", но все равно постараться добыть результат", — сообщил Невилл в эфире.