Невилл советует Сульшеру прибегнуть к ротации в дерби Манчестера
Эксперт Sky Sports Гари Невилл посоветовал наставнику "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру провести дерби против "Манчестер Сити" 24 апреля ослабленным составом.
Совершив рывок в первые недели работы Сульшера, "Юнайтед" смог ввязаться в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
До финиша сезона "красным дьяволам" еще предстоит сыграть против "Сити" и "Челси", и второй из этих двух больших матчей Невилл считает важнее, потому что "синие" являются прямым конкурентом "Юнайтед".
"Из трех ближайших матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге воскресный выезд к "Эвертону" выглядит самым легким для набора очков".
"Если они победят "Сити", но уступят "Челси", то будут где-то около топ-4. Если они уступят "Сити", но победят "Челси", они точно будут в топ-4".
"Поэтому, если они победят "Эвертон" в воскресенье, то в матче с "Сити" стоит слегка прибегнуть к ротации".
"Конечно, "Юнайтед" не будет собой, если пожертвует этим матчем — они должны стремиться к победе. Но невозможно сыграть четыре матча за 10 дней одними и теми же игроками".
"На мой взгляд, если они победят "Эвертон" в воскресенье, то стоит произвести несколько изменений в составе против "Сити", но все равно постараться добыть результат", — сообщил Невилл в эфире.
16.04.2019 14:00
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хоспади какой зашквар...какой феерический далбаёб..просто финиш ..какую ахинею несет этот алень..вот недаром говорят что в спорте САМЫЕ тупые это футболисты несмотря на конкуренцию с боксёрами..Но это тренерский гений со своими советами обошёл уже всех самых тупых..
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эт к алеши, у сульшера еще опыта мало)
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Ливерпулю советовал слить ЛЧ, манкам слить дерби... Этот человек правда был капитаном МЮ при Фергюсоне?
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Пора бы уже перестать размещать подобные новости. Они пи*дят ради того чтобы пи*деть, не стоит обращать внимание на это. А Михуйло, в свою очередь, постит ради того чтобы постить
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в 99 такой х**ни не было
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Новость для подрыва страпоновых сосовзеров, зошла по самый ограничитель из двух шаров в колбасоидов.
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Бля, да хоть суперосновой с божьим настроем на игру, один хер сити декласирует скам на туалете.
Стоко шума вокруг матча аля бой супертяжа против среднего веса, аж смешно.
Еще эти епланы скузи со своими надеждами на скам, идиоты.
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Вобщето МЮ собирается всех взъебать, подряд, разгромами и полной деклассацией соперника, доминировать в каждом матче.
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сразу скажи что xочешь специально проиграть Сити. эксперт x*енов
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Мне кажется, что тренерские советы Невилла после Валенсии не стоит воспринимать буквально.
Гарри, займись уже делом каким-нибудь наконец.
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Если Сити уступят "Сити", но победят "Сити", они точно будут в топ-Сити".
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Другими словами "Я не говорю, что они должны слить игру Сити, но я был бы не против того, чтобы они слили игру Сити".
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Ну бл понеслась
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Если они уступят "Сити", но победят "Сити", они точно будут в топ-4".
Источник: http://fapl.ru/posts/70119/#reply
уступи, но победи, чёрт побери
(ответить)
Если они уступят "Сити", но победят "Сити", они точно будут в топ-4".
Источник: http://fapl.ru/posts/70119/
(ответить)
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