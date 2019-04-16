Невилл советует Сульшеру прибегнуть к ротации в дерби Манчестера

Оле Гуннар Сульшер Эксперт Sky Sports Гари Невилл посоветовал наставнику "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру провести дерби против "Манчестер Сити" 24 апреля ослабленным составом.

Совершив рывок в первые недели работы Сульшера, "Юнайтед" смог ввязаться в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

До финиша сезона "красным дьяволам" еще предстоит сыграть против "Сити" и "Челси", и второй из этих двух больших матчей Невилл считает важнее, потому что "синие" являются прямым конкурентом "Юнайтед".

"Из трех ближайших матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге воскресный выезд к "Эвертону" выглядит самым легким для набора очков".

"Если они победят "Сити", но уступят "Челси", то будут где-то около топ-4. Если они уступят "Сити", но победят "Челси", они точно будут в топ-4".

"Поэтому, если они победят "Эвертон" в воскресенье, то в матче с "Сити" стоит слегка прибегнуть к ротации".

"Конечно, "Юнайтед" не будет собой, если пожертвует этим матчем — они должны стремиться к победе. Но невозможно сыграть четыре матча за 10 дней одними и теми же игроками".

"На мой взгляд, если они победят "Эвертон" в воскресенье, то стоит произвести несколько изменений в составе против "Сити", но все равно постараться добыть результат", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2388

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Последние комментарии:




  1. frisby 16.04.2019 15:38 # frisby
    хоспади какой зашквар...какой феерический далбаёб..просто финиш ..какую ахинею несет этот алень..вот недаром говорят что в спорте САМЫЕ тупые это футболисты несмотря на конкуренцию с боксёрами..Но это тренерский гений со своими советами обошёл уже всех самых тупых..

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  2. gerrard08 16.04.2019 15:03 # gerrard08
    эт к алеши, у сульшера еще опыта мало)

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  3. sausage 16.04.2019 14:42 # sausage
    Ливерпулю советовал слить ЛЧ, манкам слить дерби... Этот человек правда был капитаном МЮ при Фергюсоне?

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  4. ilovemanutd 16.04.2019 14:35 # ilovemanutd
    Пора бы уже перестать размещать подобные новости. Они пи*дят ради того чтобы пи*деть, не стоит обращать внимание на это. А Михуйло, в свою очередь, постит ради того чтобы постить

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  5. ashlikcole3 16.04.2019 14:32 # ashlikcole3
    в 99 такой х**ни не было

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  6. mcfc-fantactic 16.04.2019 14:31 # mcfc-fantactic
    Новость для подрыва страпоновых сосовзеров, зошла по самый ограничитель из двух шаров в колбасоидов.

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  7. iskander8sg 16.04.2019 14:22 # iskander8sg
    Бля, да хоть суперосновой с божьим настроем на игру, один хер сити декласирует скам на туалете.
    Стоко шума вокруг матча аля бой супертяжа против среднего веса, аж смешно.
    Еще эти епланы скузи со своими надеждами на скам, идиоты.

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  8. mancunia-planet 16.04.2019 14:22 # mancunia-planet
    Вобщето МЮ собирается всех взъебать, подряд, разгромами и полной деклассацией соперника, доминировать в каждом матче.

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  9. bahosh 16.04.2019 14:16 # bahosh
    сразу скажи что xочешь специально проиграть Сити. эксперт x*енов

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  10. imf-tau 16.04.2019 14:15 # imf-tau
    Мне кажется, что тренерские советы Невилла после Валенсии не стоит воспринимать буквально.

    Гарри, займись уже делом каким-нибудь наконец.

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  11. makaku 16.04.2019 14:14 # makaku
    Если Сити уступят "Сити", но победят "Сити", они точно будут в топ-Сити".

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  12. mrsam 16.04.2019 14:11 # mrsam
    Другими словами "Я не говорю, что они должны слить игру Сити, но я был бы не против того, чтобы они слили игру Сити".

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  13. liverbro 16.04.2019 14:10 # liverbro
    Ну бл понеслась

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  14. pistolero-lfc 16.04.2019 14:06 # pistolero-lfc
    Если они уступят "Сити", но победят "Сити", они точно будут в топ-4".

    Источник: http://fapl.ru/posts/70119/#reply

    уступи, но победи, чёрт побери

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  15. akadam 16.04.2019 14:01 # akadam
    Если они уступят "Сити", но победят "Сити", они точно будут в топ-4".

    Источник: http://fapl.ru/posts/70119/

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