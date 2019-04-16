"Барселона" решила не продавать Коутиньо

Президент "Барсеолны" Хосеп Мария Бартомеу объявил, что его клуб не будет продавать полузащитника Филиппе Коутиньо грядущим летом.

В последние недели будущее Коутиньо было горячей темой для спекуляций в таблоидах. Английская и испанская пресса неоднократно сообщала, что "Барселона" готова отказаться от игрока, купленного у "Ливерпуля" за 145 миллионов фунтов в январе 2018.



В качестве одного из заинтересованных в Филиппе клубов назывался "Манчестер Юнайтед". Также слухи твердили, что "Барселона" может попытаться выменять Коутиньо на нападающего "красных дьяволов" Маркуса Рэшфорда.



Однако в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Юнайтед" Бартомеу снял все вопросы насчет будущего 26-летнего бразильца — Коутиньо получит еще один сезон, чтобы заиграть на ожидаемом от него уровне.



"Коутиньо — отличный игрок, он превосходен и становится только лучше и луче. Играть за "Барсу" не бывает легко, а из прошлого сезона он провел здесь только шесть месяцев. Он сохраняет доверие тренера и является игроком глобального масштаба. Мы возлагаем большие надежды на него".



"Он продолжит выступать за "Барсу". Он особенный игрок, а нам нужны такие игроки", — цитирует Бартомеу Daily Mail.