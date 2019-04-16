Лига Чемпионов. Прогнозы на матчи вторника

Лионель Месси и Скотт Мактоминей Пришла пора ответных матчей четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов и во вторник между собой сыграют "Барселона" с Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" с "Аяксом". Шансы манкунианцев взять реванш за домашнее поражение от каталонцев оцениваются как минимальные, но МЮ уже не раз — даже в этом сезоне — добывал результат в ситуации, когда его никто не ждал.

БАРСЕЛОНА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Вторник, 16 апреля, 22:00

На прошлой неделе "Барселона" добыла комфортную победу на поле "Манчестер Юнайтед" и сделала уверенный шаг к полуфиналу Лиги Чемпионов. "Красные дьяволы" известны в этом сезоне умением добывать необходимый результат вопреки всему, но сейчас команда Оле Гуннара Сульшера пребывает не в лучшем моральном состоянии, а уж игровая форма МЮ точно далека от оптимальной.

Что было заметно по матчу на "Олд Траффорд" — "Барселона" играет с большим запасом и в любой момент может прибавить, если того потребует ситуация. "Юнайтед" не смог забить, а "Барса" удовлетворилась одним голом — сейчас она достаточно прагматична и умеет выигрывать минимально. Но все же "Барселона" не является командой без слабых мест — в этом сезоне у нее было очень мало соперников, которые способны заставить каталонцев играть на пределе возможностей, что может стать проблемой для команды Вальверде — не с МЮ, так со следующим соперником в Лиге Чемпионов.

Ключевая статистика от Who Scored

- "Барселона" не проигрывала в девяти последних матчах Лиги Чемпионов;
- "Юнайтед" проиграл три последних выездных матча во всех турнирах;
- "Барселона" не пропускала в трех последних матчах и не проигрывает на "Камп Ноу" с ноября.

Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.75 в БК Бетсити

Чарли Николас

"Я думаю, это слишком для Оле Гуннара Сульшера. Я поражен, что они все еще играют в Лиге Чемпионов. Могут ли они пойти и выиграть на "Камп Ноу"? Они дважды доказывали, что я неправ — с "Ювентусом" и ПСЖ. Они вышли на ПСЖ без Погба и с детьми в составе, сумев выполнить работу. Сульшер должен был изменить схему игры, и он сделал это — и это сработало. Но сейчас немного другой случай. Луис Суарес был хорош, но Лионель Месси на "Олд Траффорд" молчал. Они оба отдыхали на выходных. Главной проблемой для МЮ будет получения мяча — "Барселона" может быть безжалостной. Думаю, Месси выступит на том уровне, к которому мы привыкли, а "Юнайтед" сейчас играет не очень хорошо".

Прогноз Чарли Николаса: 3:1

ЮВЕНТУС — АЯКС
Вторник, 16 апреля, 22:00

"Аякс" симпатично смотрелся в первой игре на своем поле, но не смог реализовать ряд опасных моментов и небольшое игровое преимущество. С "Реалом" амстердамцы гораздо лучше сыграли на выезде, чем дома, использовав тактику контратак, но "Ювентус" — команда, которая значительно надежнее в обороне, чем предыдущий соперник "Аякса", потому — голландцам сложно будет сотворить еще одну сенсацию.

Ключевая статистика от Who Scored

- "Аякс" проиграл всего один раз в 17 последних матчах в Лиге Чемпионов;
- "Ювентус" не проигрывал в пяти последних матчах с "Аяксом" в Лиге Чемпионов;
- в этом сезоне "Юве" проиграл на своем поле во всех турнирах всего раз — "Юнайтед" на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Ювентуса" — 1.75 в БК Бетсити

Чарли Николас

"Я все еще думаю, что "Ювентусу" будет непросто. Я думал, что "Аякс" выиграет первый матч, и они должны были побеждать. Но снова появился Криштиану Роналду и сделал разницу для "Ювентуса". "Аякс" не будет смущен поездкой в Турин, так как они выиграли на "Сантьяго Бернабеу". Тем не менее, ноу-хау "Ювентуса" будет иметь решающее значение — фактор Роналду снова должен сыграть. Даже если он молчит в течение часа, он может забить в нужный момент. Я думаю, что "Ювентус" пройдет дальше".

Прогноз Чарли Николаса: 2:1

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, прогнозы, ставки, эксперты

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2019 12:05

Количество просмотров Просмотров: 2011

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 16.04.2019 13:39 # pistolero-lfc
    за последние 10 лет, Барселона проиграла на своём домашнем стадионе всего лишь 15 раз.

    эхехехех, какой же подвиг совершат мюшники, если пройдут дальше

    (ответить)

  2. superglor 16.04.2019 13:36 # superglor
    Буду желать победы нашим братьям меньшим из пригорода. Не хотелось бы видеть Барсу в полуфинале, а так считай -1 конкурент сразу.

    (ответить)

  3. scholes22 16.04.2019 13:24 # scholes22
    https://pp.userapi.com/c846217/v846217355/9d758/CWE0TyiFjJY.jpg

    Что с губой верхней у этого хуесоса?

    (ответить)

  4. lexa-arsenal 16.04.2019 13:14 # lexa-arsenal
    Мочестер, не подведи

    (ответить)

  5. quavo 16.04.2019 13:05 # quavo
    Де лигит, манолас, сауль, фелиш/ санчо
    Вот в идеале я бы кого хоьел видеть в мю
    А так барса разорвет

    (ответить)

  6. slash-lfc 16.04.2019 13:05 # slash-lfc
    Mortal Kombat 11 запретили продавать в Украине из-за псевдо-советского костюма Скарлет.

    Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который приняли в Украине несколько лет назад, запрещает «распространение и публичное использование продукции, содержащей символику коммунистического режима».

    Все пользователи, купившие игру в украинских магазинах, автоматически получат деньги назад.

    (ответить)

  7. skorseze 16.04.2019 13:03 # skorseze
    Ребят, кто в курсе, сколько букмекеры платят за рекламу на сайте?

    (ответить)

  8. zheka000000 16.04.2019 12:55 # zheka000000
    Пачаны, кто такой лемарс? В двух словах, пожалуйста

    (ответить)

  9. premier-league 16.04.2019 12:51 # premier-league
    вам пiзда, цiкайце в прiгород

    (ответить)

  10. cacique 16.04.2019 12:47 # cacique
    Чудеса случаются. МЮ может пройти Барселону.
    А masterofcactus может перестать прыгать на хуе.
    Захочет ли МЮ проходить в полуфинал, покажет игра.
    Захочет ли masterofcactus спрыгивать с хуя расскажет его мамка.

    La verdad

    (ответить)

  11. scholes22 16.04.2019 12:45 # scholes22
    Сраптан, сраптааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааан))

    (ответить)

  12. udaff 16.04.2019 12:36 # udaff
    Шансов, естественно, практически нет, но это не повод не поддержать команду! Вперёд, МЮ! Удачи, Оле!!!

    (ответить)

  13. iskander8sg 16.04.2019 12:35 # iskander8sg
    Было бы смешно, коль аякс прошел бы юве.
    Но реальность будет как всегда.
    Пакуй чемоданы вместе со скамом.

    (ответить)

  14. mancunia-planet 16.04.2019 12:35 # mancunia-planet
    Юве всего один раз проиграл на своём поле, конечно от МЮ)

    (ответить)

  15. masterofcactus 16.04.2019 12:31 # masterofcactus
    Ебал мамку Фергюсона до того как это стало мейнстримом! (С) ОГСЯР

    (ответить)

  16. lfcynwa 16.04.2019 12:31 # lfcynwa
    с мю было бы полегче, с барсой поинтереснее

    (ответить)

  17. pistolero-lfc 16.04.2019 12:21 # pistolero-lfc
    эль-пистоооооолееееееееероооооооооооооооооооооооооооо

    (ответить)

  18. januzaj00 16.04.2019 12:16 # januzaj00
    1:2
    Верим

    (ответить)

  19. kos9k 16.04.2019 12:13 # kos9k
    1-1
    0-0

    (ответить)

  20. welmood-lfc 16.04.2019 12:11 # welmood-lfc
    Победы гостей на классе и шаре

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: