Лига Чемпионов. Прогнозы на матчи вторника

Пришла пора ответных матчей четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов и во вторник между собой сыграют "Барселона" с Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" с "Аяксом". Шансы манкунианцев взять реванш за домашнее поражение от каталонцев оцениваются как минимальные, но МЮ уже не раз — даже в этом сезоне — добывал результат в ситуации, когда его никто не ждал.

БАРСЕЛОНА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Вторник, 16 апреля, 22:00



На прошлой неделе "Барселона" добыла комфортную победу на поле "Манчестер Юнайтед" и сделала уверенный шаг к полуфиналу Лиги Чемпионов. "Красные дьяволы" известны в этом сезоне умением добывать необходимый результат вопреки всему, но сейчас команда Оле Гуннара Сульшера пребывает не в лучшем моральном состоянии, а уж игровая форма МЮ точно далека от оптимальной.



Что было заметно по матчу на "Олд Траффорд" — "Барселона" играет с большим запасом и в любой момент может прибавить, если того потребует ситуация. "Юнайтед" не смог забить, а "Барса" удовлетворилась одним голом — сейчас она достаточно прагматична и умеет выигрывать минимально. Но все же "Барселона" не является командой без слабых мест — в этом сезоне у нее было очень мало соперников, которые способны заставить каталонцев играть на пределе возможностей, что может стать проблемой для команды Вальверде — не с МЮ, так со следующим соперником в Лиге Чемпионов.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Барселона" не проигрывала в девяти последних матчах Лиги Чемпионов;

- "Юнайтед" проиграл три последних выездных матча во всех турнирах;

- "Барселона" не пропускала в трех последних матчах и не проигрывает на "Камп Ноу" с ноября.



Прогноз Who Scored: 2:0



Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.75 в БК Бетсити



Чарли Николас



"Я думаю, это слишком для Оле Гуннара Сульшера. Я поражен, что они все еще играют в Лиге Чемпионов. Могут ли они пойти и выиграть на "Камп Ноу"? Они дважды доказывали, что я неправ — с "Ювентусом" и ПСЖ. Они вышли на ПСЖ без Погба и с детьми в составе, сумев выполнить работу. Сульшер должен был изменить схему игры, и он сделал это — и это сработало. Но сейчас немного другой случай. Луис Суарес был хорош, но Лионель Месси на "Олд Траффорд" молчал. Они оба отдыхали на выходных. Главной проблемой для МЮ будет получения мяча — "Барселона" может быть безжалостной. Думаю, Месси выступит на том уровне, к которому мы привыкли, а "Юнайтед" сейчас играет не очень хорошо".



Прогноз Чарли Николаса: 3:1



ЮВЕНТУС — АЯКС

Вторник, 16 апреля, 22:00



"Аякс" симпатично смотрелся в первой игре на своем поле, но не смог реализовать ряд опасных моментов и небольшое игровое преимущество. С "Реалом" амстердамцы гораздо лучше сыграли на выезде, чем дома, использовав тактику контратак, но "Ювентус" — команда, которая значительно надежнее в обороне, чем предыдущий соперник "Аякса", потому — голландцам сложно будет сотворить еще одну сенсацию.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Аякс" проиграл всего один раз в 17 последних матчах в Лиге Чемпионов;

- "Ювентус" не проигрывал в пяти последних матчах с "Аяксом" в Лиге Чемпионов;

- в этом сезоне "Юве" проиграл на своем поле во всех турнирах всего раз — "Юнайтед" на групповом этапе Лиги Чемпионов.



Прогноз Who Scored: 2:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Ювентуса" — 1.75 в БК Бетсити



Чарли Николас



"Я все еще думаю, что "Ювентусу" будет непросто. Я думал, что "Аякс" выиграет первый матч, и они должны были побеждать. Но снова появился Криштиану Роналду и сделал разницу для "Ювентуса". "Аякс" не будет смущен поездкой в Турин, так как они выиграли на "Сантьяго Бернабеу". Тем не менее, ноу-хау "Ювентуса" будет иметь решающее значение — фактор Роналду снова должен сыграть. Даже если он молчит в течение часа, он может забить в нужный момент. Я думаю, что "Ювентус" пройдет дальше".



Прогноз Чарли Николаса: 2:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru