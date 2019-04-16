Лига Чемпионов. Прогнозы на матчи вторника
Пришла пора ответных матчей четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов и во вторник между собой сыграют "Барселона" с Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" с "Аяксом". Шансы манкунианцев взять реванш за домашнее поражение от каталонцев оцениваются как минимальные, но МЮ уже не раз — даже в этом сезоне — добывал результат в ситуации, когда его никто не ждал.
БАРСЕЛОНА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Вторник, 16 апреля, 22:00
На прошлой неделе "Барселона" добыла комфортную победу на поле "Манчестер Юнайтед" и сделала уверенный шаг к полуфиналу Лиги Чемпионов. "Красные дьяволы" известны в этом сезоне умением добывать необходимый результат вопреки всему, но сейчас команда Оле Гуннара Сульшера пребывает не в лучшем моральном состоянии, а уж игровая форма МЮ точно далека от оптимальной.
Что было заметно по матчу на "Олд Траффорд" — "Барселона" играет с большим запасом и в любой момент может прибавить, если того потребует ситуация. "Юнайтед" не смог забить, а "Барса" удовлетворилась одним голом — сейчас она достаточно прагматична и умеет выигрывать минимально. Но все же "Барселона" не является командой без слабых мест — в этом сезоне у нее было очень мало соперников, которые способны заставить каталонцев играть на пределе возможностей, что может стать проблемой для команды Вальверде — не с МЮ, так со следующим соперником в Лиге Чемпионов.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Барселона" не проигрывала в девяти последних матчах Лиги Чемпионов;
- "Юнайтед" проиграл три последних выездных матча во всех турнирах;
- "Барселона" не пропускала в трех последних матчах и не проигрывает на "Камп Ноу" с ноября.
Прогноз Who Scored: 2:0
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.75 в БК Бетсити
Чарли Николас
"Я думаю, это слишком для Оле Гуннара Сульшера. Я поражен, что они все еще играют в Лиге Чемпионов. Могут ли они пойти и выиграть на "Камп Ноу"? Они дважды доказывали, что я неправ — с "Ювентусом" и ПСЖ. Они вышли на ПСЖ без Погба и с детьми в составе, сумев выполнить работу. Сульшер должен был изменить схему игры, и он сделал это — и это сработало. Но сейчас немного другой случай. Луис Суарес был хорош, но Лионель Месси на "Олд Траффорд" молчал. Они оба отдыхали на выходных. Главной проблемой для МЮ будет получения мяча — "Барселона" может быть безжалостной. Думаю, Месси выступит на том уровне, к которому мы привыкли, а "Юнайтед" сейчас играет не очень хорошо".
Прогноз Чарли Николаса: 3:1
ЮВЕНТУС — АЯКС
Вторник, 16 апреля, 22:00
"Аякс" симпатично смотрелся в первой игре на своем поле, но не смог реализовать ряд опасных моментов и небольшое игровое преимущество. С "Реалом" амстердамцы гораздо лучше сыграли на выезде, чем дома, использовав тактику контратак, но "Ювентус" — команда, которая значительно надежнее в обороне, чем предыдущий соперник "Аякса", потому — голландцам сложно будет сотворить еще одну сенсацию.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Аякс" проиграл всего один раз в 17 последних матчах в Лиге Чемпионов;
- "Ювентус" не проигрывал в пяти последних матчах с "Аяксом" в Лиге Чемпионов;
- в этом сезоне "Юве" проиграл на своем поле во всех турнирах всего раз — "Юнайтед" на групповом этапе Лиги Чемпионов.
Прогноз Who Scored: 2:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Ювентуса" — 1.75 в БК Бетсити
Чарли Николас
"Я все еще думаю, что "Ювентусу" будет непросто. Я думал, что "Аякс" выиграет первый матч, и они должны были побеждать. Но снова появился Криштиану Роналду и сделал разницу для "Ювентуса". "Аякс" не будет смущен поездкой в Турин, так как они выиграли на "Сантьяго Бернабеу". Тем не менее, ноу-хау "Ювентуса" будет иметь решающее значение — фактор Роналду снова должен сыграть. Даже если он молчит в течение часа, он может забить в нужный момент. Я думаю, что "Ювентус" пройдет дальше".
Прогноз Чарли Николаса: 2:1
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
16.04.2019 12:05
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Последние комментарии:
за последние 10 лет, Барселона проиграла на своём домашнем стадионе всего лишь 15 раз.
эхехехех, какой же подвиг совершат мюшники, если пройдут дальше
(ответить)
Буду желать победы нашим братьям меньшим из пригорода. Не хотелось бы видеть Барсу в полуфинале, а так считай -1 конкурент сразу.
(ответить)
https://pp.userapi.com/c846217/v846217355/9d758/CWE0TyiFjJY.jpg
Что с губой верхней у этого хуесоса?
(ответить)
Мочестер, не подведи
(ответить)
Де лигит, манолас, сауль, фелиш/ санчо
Вот в идеале я бы кого хоьел видеть в мю
А так барса разорвет
(ответить)
Mortal Kombat 11 запретили продавать в Украине из-за псевдо-советского костюма Скарлет.
Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который приняли в Украине несколько лет назад, запрещает «распространение и публичное использование продукции, содержащей символику коммунистического режима».
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(ответить)
Ребят, кто в курсе, сколько букмекеры платят за рекламу на сайте?
(ответить)
Пачаны, кто такой лемарс? В двух словах, пожалуйста
(ответить)
вам пiзда, цiкайце в прiгород
(ответить)
Чудеса случаются. МЮ может пройти Барселону.
А masterofcactus может перестать прыгать на хуе.
Захочет ли МЮ проходить в полуфинал, покажет игра.
Захочет ли masterofcactus спрыгивать с хуя расскажет его мамка.
La verdad
(ответить)
Сраптан, сраптааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааан))
(ответить)
Шансов, естественно, практически нет, но это не повод не поддержать команду! Вперёд, МЮ! Удачи, Оле!!!
(ответить)
Было бы смешно, коль аякс прошел бы юве.
Но реальность будет как всегда.
Пакуй чемоданы вместе со скамом.
(ответить)
Юве всего один раз проиграл на своём поле, конечно от МЮ)
(ответить)
Ебал мамку Фергюсона до того как это стало мейнстримом! (С) ОГСЯР
(ответить)
с мю было бы полегче, с барсой поинтереснее
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эль-пистоооооолееееееееероооооооооооооооооооооооооооо
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1:2
Верим
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1-1
0-0
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Победы гостей на классе и шаре
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