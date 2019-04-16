"Юнайтед" и "Арсенал" лидируют в борьбе за Нереса
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за талантливого вингера "Аякса" Дэвида Нереса.
Лишь на прошлой неделе прессе сообщала, что интерес к 22-летнему голландцу проявляют "Арсенал" и "Эвертон". Как передает Daily Mirror, теперь свое намерение заполучить Нереса обозначил и "Юнайтед".
Определенный интерес к Давиду также имеют другие европейские клубы, включая дортмундскую "Боруссию" и "Ливерпуль", однако в данный момент двумя главными претендентами на восходящую звезду "Аякса" являются "Юнайтед" и "Арсенал".
Продажа 22-летнего вингера может принести клубу из Амстердама до 45 миллионов фунтов. Естественно, "Арсенал" едва ли позволит себе столь дорогостоящую покупку, если не попадет в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
Добавим, что в этом сезоне Нерес забил восемь голов и отдал 11 результативных передач за "Аякс". Лишь на прошлой неделе Давид огорчил "Ювентус", вырвав для своей команды ничью в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.
16.04.2019 11:50
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больше, больше вингеров!
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