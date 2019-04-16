Окадзаки покинет "Лестер" в конце сезона

Японский нападающий "Лестера" Синдзи Окадзаки собирается покинуть "Кинг Пауэр" грядущим летом.

Окадзаки стал очень популярной фигурой в раздевалке и среди болельщиков "лис" после своего перехода из "Майнца" за 7.5 миллионов фунтов в 2015 году, и это неслучайно.



Синдзи влюбляет в себя своей высочайшей работоспособностью, а сезоне 2015/16 он сделал свой вклад в завоевание "Лестером" титула Премьер-Лиги, сыграв 30 матчей и забив три гола.



В этом сезоне Премьер-Лиги японец, сегодня отмечающий 33-летие, отметился только одним появлением в стартовом составе. Как сообщает The Telegraph, Окадзаки уже обсудил свою ситуацию с главным тренером Бренданом Роджерсом и получил благословение на смену клуба.



Таким образом, "Лестер" попрощается с еще одним членом из своего чемпионского состава — вслед за Риядом Махрезом, Нголо Канте, Данни Дринкуотером, Робертом Хутом, Леонардо Ульоа, Джеффом Шлюппом и Ритчи Де Лаетом. Данни Симпсон и Кристиан Фукс также покидают "Кинг Пауэр" в конце сезона, когда истекают их контракты.



В поисках нового испытания Окадзаки может отправиться в Испанию или Италию, добавляет Daily Mail. При этом еще в январе купить Синдзи пытался "Хаддерсфилд", предлагая "лисам" 200 тысяч фунтов в качестве компенсации.