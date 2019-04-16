Смоллинг: "Перестал покупать кожаные вещи"

Крис Смоллинг Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг рассказал, что после погружения в веганство отказался от кожаных вещей и ждет не дождется, когда сможет играть в бутсах и пинать мяч не из кожи.

Как известно, под влиянием своей жены Сэм защитник сборной Англии стал веганом в 2017 году. Теперь Смоллинг больше не ест красное мясо, курицу, рыбу и яйца.

В своем очередном интервью касательно выбранной диеты 29-летний футболист рассказал, что у него появилось отвращение к коже животных, из которой до сих под шьют бутсы и мячи. Крис счастлив, что стал веганом, и уже успел заразить этим некоторых своих партнеров по команде.

"Я перестал покупать кожаные вещи. Мне по-прежнему приходится пинать кожаный мяч, но это не мой выбор. Однажды может появиться альтернатива. Nike уже разрабатывает бутсы не из кожи".

"Наш шеф-повар готовит блюда для более чем 20 людей, для игроков и тренерского штаба. Я разговаривал с ним, и мы обсудили варианты. Он охотно пошел мне на встречу".

"Оказалось, что у нас на тренировочной базе есть и другие веганы, а также много вегетарианцев. Многие мясоеды пробуют блюда и с нашего стола — вроде веганских митболов и тому подобное. Они удивляются, насколько это вкусно".

"Благодаря моему отличному самочувствию мне было легко осознать пользу от веганской диеты. Мое восстановление теперь проходит быстрее".

"Я привык играть дважды в неделю, и на второй день после матча у меня обычно все очень болело. Но когда я стал веганом, то мое восстановление ускорилось. Даже массажист заметил, что мои мышцы восстанавливаются лучше. Многие парни задают вопросы насчет этого".

"Некоторые из них теперь отказались от мяса и употребляют в пищу только рыбу. А некоторые всерьез подумывают стать веганами".

"Сейчас во время ланча веганские блюда заканчиваются раньше, чем курица. Существует так много источников протеина для веганов: тофу, нут, чечевица, киноа, темпе, семена и бобы. Я по-прежнему употребляю пару протеиновых коктейлей в день, но теперь — исключительно веганских", — сообщил Смоллинг Men's Health.


Метки Манчестер Юнайтед, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 16.04.2019 08:55 # liverpool1892est
    "Кожаную залупу" кто нибуть видел,чо то давно его на фапле небыло...Прошла инфа что он с Безвизом создали гейскую семью.Это правда или гнусная ложь?

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  2. superglor 16.04.2019 08:54 # superglor
    Но пока все еще играю на кожаной флейте - проговорился Смоллинг.

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  3. blackdreamer 16.04.2019 08:53 # blackdreamer
    совсем долбаёб стал
    янг вон голубиным дерьмом питаеться

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  4. liverpool1892est 16.04.2019 08:52 # liverpool1892est
    Скамы канибалы,они поедают КРЫС!!!

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  5. premier-league 16.04.2019 08:46 # premier-league
    ну ты и пiдор

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  6. pistolero-lfc 16.04.2019 08:40 # pistolero-lfc
    кааааааак можно не кушать мясо?!
    сук, скамы пробили очередное дно, завтра поди еще и от секса откажется, кретин

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  7. carrick-16 16.04.2019 08:32 # carrick-16
    Не понимаю как можно отказаться от мяса

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  8. smokekush 16.04.2019 08:26 # smokekush
    Красавчик епта, го веган

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  9. beatles-red 16.04.2019 08:17 # beatles-red
    Кожанку принимает только в попку

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  10. last-chapter 16.04.2019 08:16 # last-chapter
    "Nike уже разрабатывает бутсы не из кожи" - дык пацанва во дворах уже давно играет в бутсах не из кожи

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  11. last-chapter 16.04.2019 08:15 # last-chapter
    "под влиянием своей жены Сэм..."

    ок

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  12. stepan-jam-boss 16.04.2019 08:12 # stepan-jam-boss
    Как стал веганом лучше играть начал. Это работает.

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  13. blueisthecolor 16.04.2019 08:05 # blueisthecolor
    Мячи ведь уже давно и полиуретана делают. Киноа башку снесло совсем чувачку.

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