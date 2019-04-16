Смоллинг: "Перестал покупать кожаные вещи"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг рассказал, что после погружения в веганство отказался от кожаных вещей и ждет не дождется, когда сможет играть в бутсах и пинать мяч не из кожи.
Как известно, под влиянием своей жены Сэм защитник сборной Англии стал веганом в 2017 году. Теперь Смоллинг больше не ест красное мясо, курицу, рыбу и яйца.
В своем очередном интервью касательно выбранной диеты 29-летний футболист рассказал, что у него появилось отвращение к коже животных, из которой до сих под шьют бутсы и мячи. Крис счастлив, что стал веганом, и уже успел заразить этим некоторых своих партнеров по команде.
"Я перестал покупать кожаные вещи. Мне по-прежнему приходится пинать кожаный мяч, но это не мой выбор. Однажды может появиться альтернатива. Nike уже разрабатывает бутсы не из кожи".
"Наш шеф-повар готовит блюда для более чем 20 людей, для игроков и тренерского штаба. Я разговаривал с ним, и мы обсудили варианты. Он охотно пошел мне на встречу".
"Оказалось, что у нас на тренировочной базе есть и другие веганы, а также много вегетарианцев. Многие мясоеды пробуют блюда и с нашего стола — вроде веганских митболов и тому подобное. Они удивляются, насколько это вкусно".
"Благодаря моему отличному самочувствию мне было легко осознать пользу от веганской диеты. Мое восстановление теперь проходит быстрее".
"Я привык играть дважды в неделю, и на второй день после матча у меня обычно все очень болело. Но когда я стал веганом, то мое восстановление ускорилось. Даже массажист заметил, что мои мышцы восстанавливаются лучше. Многие парни задают вопросы насчет этого".
"Некоторые из них теперь отказались от мяса и употребляют в пищу только рыбу. А некоторые всерьез подумывают стать веганами".
"Сейчас во время ланча веганские блюда заканчиваются раньше, чем курица. Существует так много источников протеина для веганов: тофу, нут, чечевица, киноа, темпе, семена и бобы. Я по-прежнему употребляю пару протеиновых коктейлей в день, но теперь — исключительно веганских", — сообщил Смоллинг Men's Health.
16.04.2019 08:00
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"Кожаную залупу" кто нибуть видел,чо то давно его на фапле небыло...Прошла инфа что он с Безвизом создали гейскую семью.Это правда или гнусная ложь?
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Но пока все еще играю на кожаной флейте - проговорился Смоллинг.
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совсем долбаёб стал
янг вон голубиным дерьмом питаеться
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Скамы канибалы,они поедают КРЫС!!!
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ну ты и пiдор
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кааааааак можно не кушать мясо?!
сук, скамы пробили очередное дно, завтра поди еще и от секса откажется, кретин
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Не понимаю как можно отказаться от мяса
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Красавчик епта, го веган
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Кожанку принимает только в попку
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"Nike уже разрабатывает бутсы не из кожи" - дык пацанва во дворах уже давно играет в бутсах не из кожи
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"под влиянием своей жены Сэм..."
ок
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Как стал веганом лучше играть начал. Это работает.
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Мячи ведь уже давно и полиуретана делают. Киноа башку снесло совсем чувачку.
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