Смоллинг: "Перестал покупать кожаные вещи"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг рассказал, что после погружения в веганство отказался от кожаных вещей и ждет не дождется, когда сможет играть в бутсах и пинать мяч не из кожи.

Как известно, под влиянием своей жены Сэм защитник сборной Англии стал веганом в 2017 году. Теперь Смоллинг больше не ест красное мясо, курицу, рыбу и яйца.



В своем очередном интервью касательно выбранной диеты 29-летний футболист рассказал, что у него появилось отвращение к коже животных, из которой до сих под шьют бутсы и мячи. Крис счастлив, что стал веганом, и уже успел заразить этим некоторых своих партнеров по команде.



"Я перестал покупать кожаные вещи. Мне по-прежнему приходится пинать кожаный мяч, но это не мой выбор. Однажды может появиться альтернатива. Nike уже разрабатывает бутсы не из кожи".



"Наш шеф-повар готовит блюда для более чем 20 людей, для игроков и тренерского штаба. Я разговаривал с ним, и мы обсудили варианты. Он охотно пошел мне на встречу".



"Оказалось, что у нас на тренировочной базе есть и другие веганы, а также много вегетарианцев. Многие мясоеды пробуют блюда и с нашего стола — вроде веганских митболов и тому подобное. Они удивляются, насколько это вкусно".



"Благодаря моему отличному самочувствию мне было легко осознать пользу от веганской диеты. Мое восстановление теперь проходит быстрее".



"Я привык играть дважды в неделю, и на второй день после матча у меня обычно все очень болело. Но когда я стал веганом, то мое восстановление ускорилось. Даже массажист заметил, что мои мышцы восстанавливаются лучше. Многие парни задают вопросы насчет этого".



"Некоторые из них теперь отказались от мяса и употребляют в пищу только рыбу. А некоторые всерьез подумывают стать веганами".



"Сейчас во время ланча веганские блюда заканчиваются раньше, чем курица. Существует так много источников протеина для веганов: тофу, нут, чечевица, киноа, темпе, семена и бобы. Я по-прежнему употребляю пару протеиновых коктейлей в день, но теперь — исключительно веганских", — сообщил Смоллинг Men's Health.