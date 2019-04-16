Сульшер потребовал от своих нападающих прибавить для победы над "Барселоной"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потребовал от своих нападающих прибавить в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".

В домашней встрече с "Барселоной" подопечные Сульшера не только потерпели поражение 0:1, но и даже не нанесли ни одного удара в створ.



Чтобы рассчитывать на выход в полуфинал турнира, "Юнайтед" обязательно нужно забивать на "Ноу Камп", и Оле Гуннар надеется, что на сей раз его нападающие проявят себя лучше.



"Это очень важно, потому что нам нужно забивать. Нам нужно, чтобы Ромелу Лукаку, Джесси Лингард, Антони Мартиаль, Алексис Санчес и Маркус Рэшфорд были на высоте".



"Мы должны хорошо обороняться, но в то же время наши нападающие должны постараться чуть больше, чтобы забить такого рода сопернику. Кто бы из них ни вышел в старте, мы хотим увидеть хорошую игру. В домашнем матче мы были недостаточно хороши".



"Это вопрос на 100 миллионов фунтов — кто из них сможет забить? Поэтому-то лучшие нападающие — самые дорогие игроки. В первом матче мы имели несколько хороших шансов, но когда ты не напрягаешь голкипера, тебе не забить. Мы знаем, что способны создавать голевую угрозу, поэтому важно сделать глубокий вдох и использовать свои шансы".



"Я верю, что в спорте ты всегда получаешь то, что заслуживаешь. Когда ты не щадишь себя и стремишься к цели, ты получаешь ровно то, что заслуживаешь. Люди говорят мне, что это судьба: 20 лет назад я играл здесь под 20-м номером (в финале Лиги Чемпионов), однако мы должны заслужить это. Мы не можем лишь полагаться на судьбу", — цитирует Сульшера The Telegraph.