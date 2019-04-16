Сульшер потребовал от своих нападающих прибавить для победы над "Барселоной"

Оле Гуннар Сульшер и Маркус Рэшфорд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потребовал от своих нападающих прибавить в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".

В домашней встрече с "Барселоной" подопечные Сульшера не только потерпели поражение 0:1, но и даже не нанесли ни одного удара в створ.

Чтобы рассчитывать на выход в полуфинал турнира, "Юнайтед" обязательно нужно забивать на "Ноу Камп", и Оле Гуннар надеется, что на сей раз его нападающие проявят себя лучше.

"Это очень важно, потому что нам нужно забивать. Нам нужно, чтобы Ромелу Лукаку, Джесси Лингард, Антони Мартиаль, Алексис Санчес и Маркус Рэшфорд были на высоте".

"Мы должны хорошо обороняться, но в то же время наши нападающие должны постараться чуть больше, чтобы забить такого рода сопернику. Кто бы из них ни вышел в старте, мы хотим увидеть хорошую игру. В домашнем матче мы были недостаточно хороши".

"Это вопрос на 100 миллионов фунтов — кто из них сможет забить? Поэтому-то лучшие нападающие — самые дорогие игроки. В первом матче мы имели несколько хороших шансов, но когда ты не напрягаешь голкипера, тебе не забить. Мы знаем, что способны создавать голевую угрозу, поэтому важно сделать глубокий вдох и использовать свои шансы".

"Я верю, что в спорте ты всегда получаешь то, что заслуживаешь. Когда ты не щадишь себя и стремишься к цели, ты получаешь ровно то, что заслуживаешь. Люди говорят мне, что это судьба: 20 лет назад я играл здесь под 20-м номером (в финале Лиги Чемпионов), однако мы должны заслужить это. Мы не можем лишь полагаться на судьбу", — цитирует Сульшера The Telegraph.


Метки Барселона, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 844

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  1. ashlikcole3 16.04.2019 09:09 # ashlikcole3
    странно, не упомянул ничего про 99 год

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  2. justbulat 16.04.2019 09:08 # justbulat
    Неужели он все еще рассчитывает на Санчеса??

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  3. liverpool1892est 16.04.2019 08:56 # liverpool1892est
    Чо там прибавлять,вазелина побольше в очко засунуть и все нормас будет

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  4. firmino9 16.04.2019 08:00 # firmino9
    Вперёд Мю

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