Игроки "Фулхэма" хотят, чтобы их тренировал Паркер

Ключевые игроки "Фулхэма", включая капитана команды Тома Кэрни, поддерживают назначение Скотта Паркера постоянным главным тренером.

38-летний Паркер — уже третий рулевой "дачников" в этом сезоне. Начав кампанию со Славишей Йокановичем, который и вывел "Фулхэм" в Премьер-Лигу, в ноябре клуб назначил Клаудио Раньери, а в конце февраля — Паркера.



При Скотте, который ассистировал и Йокановичу, и Раньери, "Фулхэм" чуть улучшил свою игру, но не результаты. Еще в начале апреля "дачники" оформили выбывание из Премьер-Лиги.



Теперь спортивному директору "Фулхэма" Тони Хану нужно решить, кто будет тренировать команду в Чемпионшипе. Руководство "дачников" задумывается о приглашении специалиста с опытом — вроде Стива Кларка, ныне возглавляющего шотландский "Килмарнок" — однако игроки предпочитают продолжить работу с Паркером.



Изданию Daily Mail стало известно, что команда готова высказать свое мнение Хану и попросить клуб заключить с Паркером долгосрочный контракт. Игроки находят тренерские методы экс-полузащитника "Челси", "Ньюкасла", "Вест Хэма" и "Тоттенхэма" "освежающими и инновационными".