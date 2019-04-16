Семь вещей, что мы узнали в 34-м туре

В 34-м туре Премьер-Лиги "Ливерпуль" не позволил истории повториться, одолев "Челси" в матче, который стал кошмаром для "красных" пять лет назад. В этот же уикенд "Тоттенхэм" словно не заметил потери Харри Кейна, а "Манчестер Юнайтед" продолжило крупно везти.





"Тоттенхэм" продолжает побеждать без Кейна



Потеря Харри Кейна раньше выглядела катастрофой для "шпор", но в этом сезоне отсутствие лидера открывает лучшее в других атакующих футболистах. Сон Хен Мин и Лукас Моура — те, на кого основательно полагается "Тоттенхэм", снова потеряв Кейна.



Сон свое слово сказал сразу же после того, как Харри покинул поле в матче Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити". Выход юнокорейца и Лукаса Моуры в атаке одновременно — один из рецептов жизни, и он сработал в игре с "Хаддерсфилдом". Не то чтобы обыграть "терьеров" сложно хоть для кого-то, но такой отдачи конкретно от Моуры не ждали. Бразилец оформил свой первый хет-трик в европейском футболе, а "Тоттенхэм" снова победил без Кейна. Статистика в матчах чемпионата без Харри просто отличная: пять игр, пять побед.



Что бы ни произошло в ответной встрече Лиги Чемпионов с "Сити", но в Премьер-Лиге "Тоттенхэму" имеющегося ресурса должно хватить, чтобы финишировать в четверке.



"Брайтон" рискует вылететь



Сколько бы судьи ни мешали "Кардиффу" набирать очки, нынешняя игра "Брайтона" оставляет валлийцам шанс на спасение. Пока "Бернли" и "Саутгемптон" синхронно отдаляются от зоны вылета, ближе к ней падает команда Криса Хьютона, которая ощущала себя куда спокойнее в первой половине сезона.



Вместе с дорогой в полуфинал Кубка Англии случилось падение в чемпионате. Начиная с января, "чайки" выиграли всего один матч в Премьер-Лиге — и всего лишь у "Хаддерсфилда" дома. А уж после поражения в полуфинале Кубка "Брайтон" совсем расслабился, что привело к унизительным 0:5 в домашней игре с "Борнмутом". Хьютон честно признал, что это было худшее поражение за все его годы в клубе. У менеджера совсем мало времени, чтобы привести команду в чувство перед определяющей игрой с "Кардиффом" во вторник.



Такой "Брайтон", как в субботу, ее выиграть не сможет, даже если удача снова будет отворачиваться от команды Нила Уорнока. Судьи помешал ей и с "Челси" ранее, и с "Бернли" в этом туре. Потому только обстоятельства позволяют "Брайтону" иметь пять очков преимущества над валлийцами: дела подопечных Криса Хьютона уже сейчас могли быть намного хуже.



"Саутгемптон" и "Бернли" точно останутся



"Кардиффу" действительно не повезло в игре с "Бернли", где команда должна была хотя бы раз получить пенальти. Но "бордовые" свою победу тоже заслужили. В ключевой момент сезона команда Шона Дайча показала футбол прошлогоднего уровня, и с 39 очками может быть спокойной за сохранение места в элите.



То же касается и "Саутгемптона". "Святые" решили свои вопросы раньше, чем ожидалось — дело теперь только за математическими формальностями. Прибавивший Натан Редмонд был на высоте в поединке с "Вулверхэмптоном", который команда Ральфа Хазенюттля выиграла со счетом 3:1. Посредственное выступление "волков" тоже можно понять. На самом деле, никто не ждал от них лучшей игры после разочарования в полуфинале Кубка Англии и при отсутствии реальной мотивации в чемпионате.



Удача не отворачивается от "Манчестер Юнайтед"



Перед вылетом в Барселону "Юнайтед" выиграл только во второй раз в шести последних матчах (во всех турнирах), и во второй раз — с большими проблемами. Если не сказать больше. С "Вест Хэмом", как и с "Уотфордом" пару недель назад, манкунианцам очень везло — и теперь они даже не смогли забить ни одного мяча с игры.



Повезло им с решением арбитров не засчитывать чистый гол Фелипе Андерсона при счете 0:0. Возможно, повезло с решением назначить первый пенальти в ворота "Вест Хэма". Удача снова улыбнулась "Юнайтед" при счете 1:1, когда Мичейл Антонио запустил мяч в перекладину. И еще раз, когда удар Антонио головой с нескольких метров взял Давид Де Хеа. В конце концов "Вест Хэм" подарил МЮ еще один пенальти, Поль Погба забил с "точки" дважды и даже взял на себя роль героя при очень посредственной игре. Конечно, на этом этапе сезона важно просто оставаться в гонке, но с таким качеством выступлений "красные дьяволы" могут оступиться в любой встрече.



"Пэлас" больше не мешает "Манчестер Сити"



Команда Роя Ходжсона огорчала "горожан" в двух последних матчах между этими командами. В середине прошлого сезона "орлы" едва не нанесли поражение "Сити" на своем поле. В середине сезона нынешнего они сделали это прямо в Манчестере, причем забив в ворота действующих чемпионов трижды. Гол Андроса Таунсенда — до сих пор лучший из тех, что видела публика "Этихад" в этом чемпионате.



Правда, дома "Кристал Пэлас" огорчать грандов в этом сезоне особо не удается. На "Селхерст Парк" "орлы" запомнились только ничьей с "Арсеналом" и кубковой победой над "Тоттенхэмом". И "Манчестер Сити" старых ошибок повторять не стал, одержав, может, и не совсем простую, но достаточно уверенную победу над неудобным соперником. Дубль Рахима Стерлинга снимал вопросы, но "Пэлас" все-таки удалось в концовке возродить интригу благодаря отменному удару Луки Миливоевича со штрафного.



Эта встреча казалась одной из потенциально проблемных для "Сити" в концовке сезона. Две другие буду сыграны в ближайшие десять дней. В "Ливерпуле" очень надеются на то, что услугу им окажут "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".



"Ливерпуль" не поддался приемам "Челси"



Сама команда Юргена Клоппа делает все от нее возможное, побеждая "Челси". Аналогии с игрой пятилетней давности было не избежать. Более того, в 2014 "Манчестер Сити" в день матча "Ливерпуля" и "Челси" тоже победил на поле "Кристал Пэлас" с разницей в два мяча. Но на этот раз "Ливерпуль" играл вторым, а главное — играл по-другому, не поддаваясь приемам "Челси".



Лондонцами давно не руководит Жозе Моуриньо, но Маурицио Сарри на "Энфилде" решил поставить на то же. "Синие" обороняли нулевую ничью, надеясь на одну из контратак. Тем не менее, этот "Ливерпуль" играл без паники и в первой половине второго тайма добился своего двумя точными ударами — Мане и Салаха. Традиционные приемы "Челси" не сработали, хотя гости все же отреагировали на голы и вполне могли забить хотя бы раз, вернув в матч интригу.



"Челси" сейчас определенно не тот, но и нынешний "Ливерпуль" демонстрирует психологическую устойчивость, которой не было у команды пятилетней давности.



"Арсенал" возвращается в четверку



Победа команды Унаи Эмери на поле "Уотфорда" была знаковой: первый выездной матч чемпионата, в котором "канониры" не пропустили. Правда, "Арсенал" сложно похвалить за редкую победу на чужом поле — игроки "Уотфорда" сделали большую часть работы за своих соперников.



Подарок от голкипера Бена Фостера позволил Пьер-Эмерику Обамеянгу открыть счет в матче, а уже три через минуту талисман "шершней" Трой Дини получил удаление на ровном месте. "Уотфорд" остался в меньшинстве на почти весь поединок, но даже в такой ситуации создал несколько хороших моментов, где на стороне "Арсенала" была удача.



Тем не менее, жаловаться болельщики "канониров" не станут — на выезде они побеждают слишком редко. Сейчас любое везение приветствуется в особенности: пришло время решающих матчей, и победа в понедельник вернула "Арсенал" в первую четверку.



Иван Громиков специально для FAPL.ru