"Арсенал" с трудом победил игравший вдесятером "Уотфорд"
С огромным трудом отбившись против игравшего почти весь матч вдесятером "Уотфорда", "Арсенал" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги не пропустил на выезде и одержал победу со счетом 0:1.
После 120 минут полуфинала Кубка Англии против "Вулверхэмптона" в стартовый состав "шершней" вернулись Бен Фостер, Дарил Янмат, Кристиан Кабаселе и Адам Мазина. Герой матча на "Уэмбли" Жерар Деулофеу в заявку не попал из-за травмы.
У "канониров" произошло шесть перестановок после победы над "Наполи" в Лиге Европы. Бернд Лено ожидаемо вернулся в ворота, также появились с первых минут Константинос Мавропанос, Шкодран Мустафи, Гранит Джака, Алекс Ивоби и Генрих Мхитарян.
Начало матча стало настоящей катастрофой для хозяев, которые очень бодро стартовали и переигрывали "Арсенал", но...
Ничего не предвещало беды для "Уотфорда", однако на 10-й минуте Фостер замешкался с выносом мяча из вратарской и позволил Пьер-Эмерику Обамеянгу заблокировать свой удар. Снаряд срикошетил точно в сетку — 0:1.
Спустя еще одну минуту капитан "шершней" Трой Дини локтем ударил Лукаса Торрейру по голове, за что получил от рефери Крейга Поусона прямую красную карточку.
Потеряв одного игрока, причем столь ценного, хозяева не перестали атаковать. Крэйг Кэткарт ударом с близкого расстояния и Этьен Капу выстрелом со штрафного заставили Лено совершить два отличных сейва.
Конечно, у "Арсенала" были свои атаки и удары, но особых затруднений до перерыва Фостер не испытал. "Уотфорд" был очень хорош вдесятером.
На второй тайм Унаи Эмери выпустил Месута Озила, и этот ход освежил атакующую игру гостей. "Канониры" принялись создавать моменты, но реализовать их никак не удавалось — особенно хорошая возможность была у Мхитаряна на 57-й минуте, однако Фостер отразил удар Генриха в упор.
На 62-й минуте "шершни" огрызнулись дальним ударом Мазины с левой ноги — крестовина!
"Уотфорд" не оставлял попыток уйти от поражения до самого конца, порой слишком рискуя и оставляя сопернику возможности для быстрых атак, однако гол Обамеянга так и остался единственным в матче.
Несмотря на дефицит в одного игрока, "Уотфорд" переиграл "канониров", однако роковая ошибка Бена Фостера и недостаток мастерства в завершающей фазе у "шершней" позволили "Арсеналу" вернуться домой с тремя очками, впервые в этом сезоне Премьер-Лиги сохранив свои ворота на замке на выезде.
"Уотфорд" — "Арсенал". Отчет о матче
15.04.2019 23:55
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С такой дибильной тактикой, Эмери рискует повторить свой "барселоновский" позор, но уже в Неаполе!
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Челси отодрали в очелси и потом на них ещё и помочелси.
Источник: http://fapl.ru/posts/70084/?c=1#c6861761
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Где сyка budun с его Великолепным Челси и гениальным Алонсо?
Год пиздeл и не видно теперь его
Все фаны пенсов немного безвизы (вылезают в «добрые» времена).
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после гола играли по результату. в четверг игра с наполи, рвать жилы никто не собирался.
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Мхиторяну рекламу нового орбита с арбузом показали, не мог сконцентрироваться
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Заебись ой как заебись ))
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Игра Арса внушает страх и беспокойство. С такой игрой в Италии против Наполи делать нечего...
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Поровну очков, плюс у челси матч в запасе, с четверкой всё понятно.
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Блять, как сальто делать? Изи победа на минималочках
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Дини в компанию к Бартону и Косте
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Мхитарян конечно топарь... моментов 5 запорол. После Боруссии испортился на помойке
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Отскочили и слава богу, но с такой игрой на выезде в четверке не закончим.
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бля, как же обидно, что не угандошили этих мразей разгромно
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