Де Брюйне: "Пресса создала обманчивое впечатление о Стерлинге"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признался, что до личного знакомства с Рахимом Стерлингом у него сложилось обманчивое впечатление об английском вингере как о высокомерном игроке.

И сам Де Брюйне, и Стерлинг прибыли на "Этихад" летом 2015. Изначально Кевин думал, что в лице Рахима получит не очень приятного партнера по команде, однако реальность оказалась совершенно другой.



"Я не думал, что он окажется по-настоящему плохим парнем, нет. Но таблоиды постоянно твердили, что он высокомерен".



"У нас с Рахимом сильная связь, потому что мы пришли в "Сити" примерно в одно время, и вокруг этого было много негатива в прессе".



"Они называли меня "забракованным "Челси". Про Рахима они говорили, что это на которое время вспыхнувшая звезда и что он покинул "Ливерпуль" ради денег. Они говорили, что у нас сложные характеры".



"Конечно, когда читаешь такого рода вещи про себя, ты думаешь: "Разве это я? У меня не сложный характер. Это нелепо. Эти люди даже не знают меня!" Но если честно, когда читаешь такое про других игроков, это может создать у тебя неправильное впечатление о них. Думаю, от этих историй нет пользы".



"Когда я пришел в "Сити" и лично познакомился с Рахимом, мы немного поговорили после тренировки, и я подумал: "Постойте, это же классный парень?! Откуда взялись эти истории?"



"По правде, у меня не так много друзей — в футболе или за его пределами. Мне требуется много времени, чтобы открыться людям. Но со временем я стал ближе к Рахиму, потому что наши сыновья родились примерно в одно время, поэтому они всегда играют вместе".



"Я по-настоящему узнал Рахима, и я осознал, каким умным и искренним парне он является. Он просто не мог еще сильнее отличаться от того, как о нем говорили таблоиды".



"Правда в том, что Рахим — один из приятнейших и самых скромных людей, что я встречал в футболе", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.