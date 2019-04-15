Рэшфорд — цель номер один "Барселоны" на лето

Маркус Рэшфорд "Барселона" хочет купить нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда и готова потратить на это 100 миллионов фунтов.

Накануне ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Юнайтед" на "Олд Траффорд" издание Daily Mirror публикует резонансный материал с пометкой "эксклюзив" о том, что Рэшфорд стал целью номер один для каталонского клуба на летнее трансферное окно.

"Барселона" достаточно давно присматривает преемника на роль 32-летнего Луиса Суареса и теперь решила остановиться на кандидатуре 21-летнего Рэшфорда.

Возможное непопадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов на будущий сезон, а также сложная контрактная ситуация Маркуса являются обстоятельствами, которые "Барселона" надеется использовать в своих интересах.

Как известно, у Рэшфорда остается всего один год по действующему контракту, пускай этот контракт и предусматривает опцию автоматического продления на 12 месяцев. "Красные дьяволы" уже несколько месяцев пытаются склонить своего воспитанника к новой сделке, но безуспешно.

Для приобретения Рэшфорда "Барселоне" может потребоваться около 100 млн. фунтов. Чемпионы Ла Лиги надеются изыскать искомую сумму или большую ее часть с помощью продажи экс-полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.


Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2019 22:00

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  1. mancunia-planet 15.04.2019 22:56 # mancunia-planet
    интересно, что скажет на это членси88

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  2. kagawa 15.04.2019 22:29 # kagawa
    Лучший страйкер мира уже, шо

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  3. manutd-20champ 15.04.2019 22:27 # manutd-20champ
    залупу на воротник, а не Рэша

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  4. pistolero-lfc 15.04.2019 22:25 # pistolero-lfc
    Суарез милости просим обратно на Энфилд

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