Рэшфорд — цель номер один "Барселоны" на лето

"Барселона" хочет купить нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда и готова потратить на это 100 миллионов фунтов.

Накануне ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Юнайтед" на "Олд Траффорд" издание Daily Mirror публикует резонансный материал с пометкой "эксклюзив" о том, что Рэшфорд стал целью номер один для каталонского клуба на летнее трансферное окно.



"Барселона" достаточно давно присматривает преемника на роль 32-летнего Луиса Суареса и теперь решила остановиться на кандидатуре 21-летнего Рэшфорда.



Возможное непопадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов на будущий сезон, а также сложная контрактная ситуация Маркуса являются обстоятельствами, которые "Барселона" надеется использовать в своих интересах.



Как известно, у Рэшфорда остается всего один год по действующему контракту, пускай этот контракт и предусматривает опцию автоматического продления на 12 месяцев. "Красные дьяволы" уже несколько месяцев пытаются склонить своего воспитанника к новой сделке, но безуспешно.



Для приобретения Рэшфорда "Барселоне" может потребоваться около 100 млн. фунтов. Чемпионы Ла Лиги надеются изыскать искомую сумму или большую ее часть с помощью продажи экс-полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.