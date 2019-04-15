Вальверде опасается бойцовского духа "Юнайтед"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что его команда должна опасаться бойцовского духа "Манчестер Юнайтед".

Во вторник вечером "красные дьяволы" выйдут на поле "Ноу Камп" с четким пониманием того, что им необходимо забивать, чтобы пробиться в полуфинал Лиги Чемпионов. К этому их обязывает поражение 0:1 в первой встрече.



Ранее в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Юнайтед" удавалось на зубах вырывать нужный результат в гостях у "Ювентуса" и ПСЖ, поэтому Вальверде просит свою команду сохранять концентрацию до самого конца.



"Больше всего я боюсь их бойцовского духа. Мы уважаем их команду, а также историю, которая у них за спиной".



"Ты можешь почувствовать их дух на поле, и я думаю, мы увидим это завтра. Если мы хотим выдержать это, мы должны показать, кто мы такие".



"Я не знаю, каким будет план "Манчестер Юнайтед", но мы видели, что они уже сделали в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Из четырех выездных матчей они выиграли три, включая пару на последних минутах. Поэтому мы должны контролировать мяч".



"Каждая команда старается играть в свою игру, учитывая имеющихся игроков, и именно этим мы и займемся", — цитирует Вальверде Sky Sports.