Вальверде опасается бойцовского духа "Юнайтед"

Эрнесто Вальверде Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что его команда должна опасаться бойцовского духа "Манчестер Юнайтед".

Во вторник вечером "красные дьяволы" выйдут на поле "Ноу Камп" с четким пониманием того, что им необходимо забивать, чтобы пробиться в полуфинал Лиги Чемпионов. К этому их обязывает поражение 0:1 в первой встрече.

Ранее в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Юнайтед" удавалось на зубах вырывать нужный результат в гостях у "Ювентуса" и ПСЖ, поэтому Вальверде просит свою команду сохранять концентрацию до самого конца.

"Больше всего я боюсь их бойцовского духа. Мы уважаем их команду, а также историю, которая у них за спиной".

"Ты можешь почувствовать их дух на поле, и я думаю, мы увидим это завтра. Если мы хотим выдержать это, мы должны показать, кто мы такие".

"Я не знаю, каким будет план "Манчестер Юнайтед", но мы видели, что они уже сделали в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Из четырех выездных матчей они выиграли три, включая пару на последних минутах. Поэтому мы должны контролировать мяч".

"Каждая команда старается играть в свою игру, учитывая имеющихся игроков, и именно этим мы и займемся", — цитирует Вальверде Sky Sports.


Метки Барселона, Вальверде, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2019 21:00

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  1. manutd-20champ 15.04.2019 22:25 # manutd-20champ
    расслабь уже булки и не пукай, понтарик

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  2. gerrard08 15.04.2019 21:48 # gerrard08
    Ах ах ах
    От этих сыкунишек надо только отскоков остерегаться, ну и алешу не подпускать к бригаде арбитров.
    Бойцовский дух мля)

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  3. blackdreamer 15.04.2019 21:25 # blackdreamer
    2_0 легко выносят команду лукак
    уровень уэски

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  4. mancunia-planet 15.04.2019 21:20 # mancunia-planet
    всего то отобрать у Барсы мяч

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  5. ilovemanutd 15.04.2019 21:17 # ilovemanutd
    Опять будут длиннющие отрезки когда они будут смотреть как Барса мяч катает

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  6. mr-tsoy 15.04.2019 21:16 # mr-tsoy
    Правильно очкуй и действуй вторым номером, бойся МЮ красные дьяволы всегда наказывают в конце

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