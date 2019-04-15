Андре Гомешу грозит трехматчевая дисквалификация

Над полузащитником "Эвертона" Андре Гомешем нависла угроза трехматчевой дисквалификации после того, как португалец был обвинен в грубой игре против нападающего "Фулхэма" Александара Митровича.

Обвинения FA касаются инцидента, случившегося в субботнем матче Премьер-Лиги на "Крэйвен Коттадж", где "ириски" неожиданно проиграли уже оформившей вылет команде со счетом 2:0.



Уже в компенсированное время Андре грубейшим образом наступил бутсой на голеностоп Митровича, что осталось без внимания со стороны рефери Ли Проберта и его помощников.



Теперь у 25-летнего полузащитника, которого "Эвертон" арендует у "Барселоны", есть сутки, чтобы предоставить свой ответ Ассоциации. В случае дисквалификации Андре вернется лишь на заключительный матч сезона — 12 мая против "Тоттенхэма", куда, к слову, его активно сватают.