"Ливерпуль" готов вступить в переговоры по Тимо Вернеру

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер принял решение относительно своего будущего, что не останется без внимания со стороны "Ливерпуля".

По ходу этого сезона пресса неоднократно сообщала, что "Ливерпуль" внимательно следит за ситуацией вокруг Вернера. "Красные" вынуждены задумываться о приглашении еще одного нападающего в свете истекающего контракта Даниэля Старриджа и неясных перспектив Дивока Ориги.



Как сообщает Liverpool Echo, главный тренер "красных" Юрген Клопп является большим фанатом мсвоего соотечественника Вернера и теперь может перейти к конкретным действиям после того, как 23-летний игрок сборной Германии решил не продлевать свой контракт, истекающий через 12 месяцев.



"Хорошо известно, что мы хотим продлить с ним сотрудничество, но он дал нам понять, что не хочет подписывать новый контракт. Посмотрим, как будет правильно для нас и для Тимо", — сообщил директор "РБ Лейпцига" Оливер Минцлафф Sky Sports.



Добавим, среди прочих претендентов на Вернера, забившего 14 голов в этом сезоне, называются "Бавария" и "Реал".