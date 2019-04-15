Фергюсон ожидает, что чемпионом станет "Ливерпуль" — благодаря МЮ

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон ожидает, что титул Премьер-Лиги в этом сезоне достанется "Ливерпулю".

После матчей уикенда "Ливерпуль" сохранил два очка преимущества над "Манчестер Сити" во главе таблицы, однако "горожане" по-прежнему имеют матч в запасе.



Не считая крепкого "Вулверхэмптона", "Ливерпулю" уже не придется играть с большими командами до конца сезона, тогда как "Сити" все еще предстоит сразиться с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед".



По мнению сэра Алекса, дерби Манчестера на "Олд Траффорд" 24 апреля как раз и станет тем матчем, когда "Сити" потеряет очки и позволит "Ливерпулю" перехватить инициативу в чемпионской гонке. Об этом в подкасте BBC Radio 5 Live рассказал бывший нападающий "Бернли" и сборной Ирландии Джонатан Уолтерс, чей друг и бывший одноклубник Фил Бардсли общался с Фергюсоном.



"Я разговаривал с Филом Бардсли, и недавно он сидел на трибуне рядом с сэром Алексом Фергюсоном. Сэр Алекс думает, что "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу. Он так думает, потому что, как ему кажется, "Юнайтед" сможет отобрать очки у "Сити", — сообщил Уолтерс.