Фергюсон ожидает, что чемпионом станет "Ливерпуль" — благодаря МЮ

Сэр Алекс Фергюсон Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон ожидает, что титул Премьер-Лиги в этом сезоне достанется "Ливерпулю".

После матчей уикенда "Ливерпуль" сохранил два очка преимущества над "Манчестер Сити" во главе таблицы, однако "горожане" по-прежнему имеют матч в запасе.

Не считая крепкого "Вулверхэмптона", "Ливерпулю" уже не придется играть с большими командами до конца сезона, тогда как "Сити" все еще предстоит сразиться с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед".

По мнению сэра Алекса, дерби Манчестера на "Олд Траффорд" 24 апреля как раз и станет тем матчем, когда "Сити" потеряет очки и позволит "Ливерпулю" перехватить инициативу в чемпионской гонке. Об этом в подкасте BBC Radio 5 Live рассказал бывший нападающий "Бернли" и сборной Ирландии Джонатан Уолтерс, чей друг и бывший одноклубник Фил Бардсли общался с Фергюсоном.

"Я разговаривал с Филом Бардсли, и недавно он сидел на трибуне рядом с сэром Алексом Фергюсоном. Сэр Алекс думает, что "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу. Он так думает, потому что, как ему кажется, "Юнайтед" сможет отобрать очки у "Сити", — сообщил Уолтерс.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 15.04.2019 18:19 # chr1s8rown
    Полюбому солют .
    Лучше понадеемся на тотнх

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  2. lfcynwa 15.04.2019 18:08 # lfcynwa
    так блэт пусть отдает гребаный насест

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  3. abse 15.04.2019 18:05 # abse
    Сити ливер выиграл, так что ещё ничего не понятно.

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