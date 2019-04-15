Компани: "Буду играть за "Сити" в следующем сезоне"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани ожидает, что останется в клубе на следующий сезон.

Как известно, действующий контракт бельгийского защитника истекает уже грядущим летом. Ранее в этом сезоне главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола неуверенно высказывался насчет будущего Компани, подчеркивая, что Венсан должен преодолеть свои проблемы со здоровьем для новой сделки.



В последнее время 33-летний защитник избегает серьезных травм, и это вселяет в Компани уверенность, что он продлит свое пребывание в "Сити" на 11-й сезон.



"Да, я буду играть здесь в следующем сезоне. Все остальное — лишь спекуляции. Я уже стал частью этой семьи, поэтому мы решим этот вопрос по-семейному".



"Мы можем договориться или не договориться, но это не изменит моих отношений с клубом. Однако прямо сейчас это не приоритет. Я гарантирую лишь то, что буду играть и постараюсь выиграть еще трофеев".



"Я наслаждаюсь вызовами, которые брошены нам в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Мне нравится играть вместе и против игроков такого уровня. Когда твоя карьера на закате, таким вещами ты наслаждаешься вдвойне".



"От глаз прячется то, что я продолжаю упорно работать, и это позволяет мне быть готовым к матчам и наслаждаться игрой в футбол на благо команды. Я правда наслаждаюсь каждой минутой", — сообщил Компани talkSPORT.