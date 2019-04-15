Алиссон уже повторил лучший сезон Де Хеа в Англии по "сухим" матчам

Победа 2:0 над "Челси" в воскресенье стала для голкипера "Ливерпуля" Алиссона 18-м "сухим" матчем в этом сезоне, и по этому показателю он уже повторил лучшее достижение Давида Де Хеа за все время выступлений в "Манчестер Юнайтед".

Де Хеа по праву считается одним из лучших голкиперов Премьер-Лиги последних лет. Давид защищает ворота "красных дьяволов" с 2011 года, но 18 "сухих" матчей — это максимум, которого ему удалось добиться в течение одного сезона Премьер-Лиги.



Такой же показатель — 18 "сухих" матчей — в свое время продемонстрировал Джо Харт, когда выступал за "Манчестер Сити".



Алиссону уже не покорить рекорд всех времен — 24 "сухих" матча Петра Чеха в период выступлений за "Челси" — но он все еще может выйти на второе место, опередив экс-голкипера "Ливерпуля" Хосе Рейну (20).