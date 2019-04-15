Алиссон уже повторил лучший сезон Де Хеа в Англии по "сухим" матчам
Победа 2:0 над "Челси" в воскресенье стала для голкипера "Ливерпуля" Алиссона 18-м "сухим" матчем в этом сезоне, и по этому показателю он уже повторил лучшее достижение Давида Де Хеа за все время выступлений в "Манчестер Юнайтед".
Де Хеа по праву считается одним из лучших голкиперов Премьер-Лиги последних лет. Давид защищает ворота "красных дьяволов" с 2011 года, но 18 "сухих" матчей — это максимум, которого ему удалось добиться в течение одного сезона Премьер-Лиги.
Такой же показатель — 18 "сухих" матчей — в свое время продемонстрировал Джо Харт, когда выступал за "Манчестер Сити".
Алиссону уже не покорить рекорд всех времен — 24 "сухих" матча Петра Чеха в период выступлений за "Челси" — но он все еще может выйти на второе место, опередив экс-голкипера "Ливерпуля" Хосе Рейну (20).
15.04.2019 15:00
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Последние комментарии:
После миньета и кариеса любой нормальный голкипер будет казаться им невероятным топом
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Ещё бы статистику отбитых мячей вратарями, что бы лучше картину представлять. А так может защита тащить или вся команда, а вратарь весь матч без работы простоять. В таком случае любой может отстоять сухой матч.
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Хуйня кипер, заибали уже с ним. Середняк, перед которым всё накрывает Ван Дэйк, это заслуга обороны. Мне даже Эдерсон больше импонирует, а что говорить до уровня Облака и Хеа ему как до Монголии ползком.
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ЛАН ПРОСТО ОСТАВЛЮ ЗДЕСЬ https://www.youtube.com/watch?v=YUCo3nKgvQo&;;
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Кто бы сомневался, кроме скума, пенсов, покерят, петухов и шитюков))
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Это что же получается.
У Ливерпуля 2 вратаря в тройке лучших по сухим матчам за сезон.
И все равно 30 лет без титула.
ХАХАХАХАХАХА.
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