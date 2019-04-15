Де Брюйне: "Клопп хотел меня купить"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, что ранее в своей карьере мог стать подопечным Юргена Клоппа, ныне возглавляющего "Ливерпуль".
Во время своего первого периода в Англии Де Брюйне не удалось заиграть в "Челси", зато он стал большой звездой в "Сити" куда перебрался из "Вольфсбурга" в 2015 году за 55 миллионов фунтов. К настоящему моменту Кевин провел 170 матчей за "горожан" и поучаствовал в 102 голах.
Еще будучи игроком "Челси", Де Брюйне побывал в аренде в бременском "Вердере", и как раз там на него обратил внимание Клопп, тогда тренировавший дортмундскую "Боруссию".
"План "Челси" изначально состоял в том, что я немного поиграю в аренде. Поэтому я отправился в "Вердер" в 2012 году, и тот сезон сложился для меня отлично".
"Когда я вернулся в "Челси" следующим летом, несколько немецких клубов выразили желание заполучить меня. Клопп хотел пригласить меня в дортмундскую "Боруссию", и они играли в привлекательный для меня футбол. Поэтому я думал, что "Челси", возможно, отпустит меня".
"Но затем Жозе Моуриньо прислал мне сообщение: "Ты остаешься. Я хочу, чтобы ты был частью этой команды", — цитирует Де Брюйне Mancester Evening News.
Добавим, что после возвращения из Бремена Де Брюйне задержался в "Челси" лишь на полгода. В январе 2014 "синие" продали Кевина в "Вольфсбург" за 18 млн. фунтов.
15.04.2019 14:35
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хорошо что не купили это днище
клоп хотел купить его что бы он подавал мячи балбоям в дубле 4 лиге любительской лиги инвалидов среди карликов
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ВСЯ ПОЛУЗАЩИТА ЛОСЕРПУЛЯ =ДЕ БРЮНЕ
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Пошёл ты нахуй, юрген клопп!
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продали в Вольфсбург за 18 лямов, Вольфсбург перепродал за 50 лямов. Хотя это стекло и левой ноги Хендерсона не стоит.
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КОРОЛЬ!!!
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