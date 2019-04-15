Де Брюйне: "Клопп хотел меня купить"

Юрген Клопп и Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, что ранее в своей карьере мог стать подопечным Юргена Клоппа, ныне возглавляющего "Ливерпуль".

Во время своего первого периода в Англии Де Брюйне не удалось заиграть в "Челси", зато он стал большой звездой в "Сити" куда перебрался из "Вольфсбурга" в 2015 году за 55 миллионов фунтов. К настоящему моменту Кевин провел 170 матчей за "горожан" и поучаствовал в 102 голах.

Еще будучи игроком "Челси", Де Брюйне побывал в аренде в бременском "Вердере", и как раз там на него обратил внимание Клопп, тогда тренировавший дортмундскую "Боруссию".

"План "Челси" изначально состоял в том, что я немного поиграю в аренде. Поэтому я отправился в "Вердер" в 2012 году, и тот сезон сложился для меня отлично".

"Когда я вернулся в "Челси" следующим летом, несколько немецких клубов выразили желание заполучить меня. Клопп хотел пригласить меня в дортмундскую "Боруссию", и они играли в привлекательный для меня футбол. Поэтому я думал, что "Челси", возможно, отпустит меня".

"Но затем Жозе Моуриньо прислал мне сообщение: "Ты остаешься. Я хочу, чтобы ты был частью этой команды", — цитирует Де Брюйне Mancester Evening News.

Добавим, что после возвращения из Бремена Де Брюйне задержался в "Челси" лишь на полгода. В январе 2014 "синие" продали Кевина в "Вольфсбург" за 18 млн. фунтов.


Метки Боруссия, Де Брюйне, Клопп, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2019 14:35

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  1. blackdreamer 15.04.2019 15:34 # blackdreamer
    хорошо что не купили это днище
    клоп хотел купить его что бы он подавал мячи балбоям в дубле 4 лиге любительской лиги инвалидов среди карликов

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  2. silva77 15.04.2019 15:24 # silva77
    ВСЯ ПОЛУЗАЩИТА ЛОСЕРПУЛЯ =ДЕ БРЮНЕ

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  3. ghenn 15.04.2019 15:19 # ghenn
    Пошёл ты нахуй, юрген клопп!

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  4. pistolero-lfc 15.04.2019 14:38 # pistolero-lfc
    продали в Вольфсбург за 18 лямов, Вольфсбург перепродал за 50 лямов. Хотя это стекло и левой ноги Хендерсона не стоит.

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  5. mancityman 15.04.2019 14:37 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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