Де Брюйне: "Клопп хотел меня купить"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, что ранее в своей карьере мог стать подопечным Юргена Клоппа, ныне возглавляющего "Ливерпуль".

Во время своего первого периода в Англии Де Брюйне не удалось заиграть в "Челси", зато он стал большой звездой в "Сити" куда перебрался из "Вольфсбурга" в 2015 году за 55 миллионов фунтов. К настоящему моменту Кевин провел 170 матчей за "горожан" и поучаствовал в 102 голах.



Еще будучи игроком "Челси", Де Брюйне побывал в аренде в бременском "Вердере", и как раз там на него обратил внимание Клопп, тогда тренировавший дортмундскую "Боруссию".



"План "Челси" изначально состоял в том, что я немного поиграю в аренде. Поэтому я отправился в "Вердер" в 2012 году, и тот сезон сложился для меня отлично".



"Когда я вернулся в "Челси" следующим летом, несколько немецких клубов выразили желание заполучить меня. Клопп хотел пригласить меня в дортмундскую "Боруссию", и они играли в привлекательный для меня футбол. Поэтому я думал, что "Челси", возможно, отпустит меня".



"Но затем Жозе Моуриньо прислал мне сообщение: "Ты остаешься. Я хочу, чтобы ты был частью этой команды", — цитирует Де Брюйне Mancester Evening News.



Добавим, что после возвращения из Бремена Де Брюйне задержался в "Челси" лишь на полгода. В январе 2014 "синие" продали Кевина в "Вольфсбург" за 18 млн. фунтов.