Де Хеа: "Для победы над "Барселоной" нужно значительно прибавить"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа предупредил свою команду, что та должна значительно прибавить, чтобы пройти "Барселону" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

В последнее время "красные дьяволы" переживают определенный спад. На прошлой неделе "Юнайтед" потерпел поражение 0:1 от "Барселоны" дома и не нанес ни одного удара в створ, а затем одержал победу 2:1 над "Вест Хэмом" лишь благодаря двум пенальти.



Де Хеа предвкушает возвращение на свою родину, но одновременно предостерегает "Юнайтед", насколько серьезное испытание это будет.



"Конечно, это сложно, но если ты хочешь быть командой топ-уровня, ты должен уметь играть большие матчи — как в Лиге Чемпионов и как нас ждет в следующий уикенд в Премьер-Лиге".



"Мы должны сосредоточиться и быть готовыми к еще одному сложному матчу. Не думаю, что мы показали хороший футбол против "Вест Хэма", поэтому мы должны значительно прибавить. Во вторник нас ждет большое испытание".



"Мы постараемся дать бой и выиграть матч. Набранные три очка против "Вест Хэма" могут придать нам уверенности".



"Это будет большое испытание. Выезд в Испанию, к "Барселоне", в рамках Лиги Чемпионов — это особенное событие. Нас ждет удивительный матч".



"Мы рады, что победили "Вест Хэм", но в то же время нам нужно значительно прибавить", — цитирует Де Хеа Goal.