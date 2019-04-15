Эшли Коул: "Челси" должен сражаться за титул, а не за попадание в топ-4"

Экс-защитник "Челси" Эшли Коул считает, что команда Маурицио Сарри должна сражаться за титул, а не за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Воскресное поражение 2:0 от "Ливерпуля" оставило "синих" на четвертом месте, однако "Челси" легко может опуститься на шестую строчку из-за отложенных матчей у конкурентов.



По мнению Коула, нынешнему "Челси" не хватает хватки, чтобы побороться за титул, и это расстраивает Эшли, привыкшего видеть "синих" претендентом на титул, больше всего.



"Это их лучшая игра коллективно, как команды, что я только видел. Они создавали моменты, они хорошо держали мяч, а Жоржиньо очень хорошо действовал в первом тайме".



"Однако клуб вроде "Челси" — в какой бы хороший футбол ты ни играл — должен побеждать в матчах и не может проигрывать такого рода большие матчи".



"Это особенно важно в плане следующего сезона. Они обязаны попадать в топ-4, и это безумие, что мы вообще об этом говорим — мы должны говорить о том, что они сражаются за титул".



"Когда я выступал там, с нашим составом и нашими игроками, у нас тоже бывали трудные периоды, но было важно, как их преодолеешь. Этот "Челси" преодолел свой трудный период, но лишь для того, чтобы побороться за четвертое место. На мой взгляд, такого бойцовского духа недостаточно", — сообщил Коул в эфире Sky Sports.