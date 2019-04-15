Льорис уверен, что Моура и Сон смогут доставить проблем "Сити"

Лукас Моура и Сон Хен Мин Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис уверен, что Лукас Моура и Сон Хен Мин смогут доставить проблем "Манчестер Сити" в матче Лиги Чемпионов в ближайшую среду.

К ответному матчу 1/4 финала европейского турнира "шпоры" подходят, потеряв с травмой Харри Кейна. Однако еще в субботу "Тоттенхэм" показал, что умеет играть без своего лучшего бомбардира, разгромив "Хаддерсфилд" со счетом 4:0 благодаря хет-трику Моуры.

В ответной встрече на "Этихад" "горожане" будут стремиться отыграть дефицит в один гол, что оставит "шпорам" возможности для контратак, и Льорис уверен, что у его команды есть козыри в рукаве.

"Лукас и Сон — игроки другого профиля, нежели Харри. Конечно, мы бы предпочли, чтобы Харри всегда был в строю, но каждый раз, когда босс дает шанс Лукасу и Сону, они проявляют себя очень хорошо. Они забивали важные голы в этом сезоне".

"Для Лукаса было хорошо забить трижды против "Хаддерсфилда". Против "Манчестер Сити" у нас, наверное, будет много свободного пространства, поэтому нам нужно, чтобы атакующие игроки были готовы совершать забеги и создавать проблемы их обороне".

"Важно лишь верить в себя. Конечно, нужно уважать соперника, но также нужно выйти и сыграть в свойственную тебе игру. Это матч огромной важности. Каждый хочет участвовать в такого рода матчах. Это будет еще более важная битва, чем в прошлый вторник".

"Все решат детали, как и в первом матче. Нам потребуется все на этот матч: опыт, нервы и дух", — цитирует Льориса The Independent.


Метки Льорис, Манчестер Сити, Моура, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2019 12:00

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  1. pistolero-lfc 15.04.2019 12:15 # pistolero-lfc
    молодцы пацаны

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  2. chr1s8rown 15.04.2019 12:04 # chr1s8rown
    Фнал лфк тотнх

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  3. lfc-in-my-heart 15.04.2019 12:02 # lfc-in-my-heart
    1-1 на этихаде 20 числа - и вам обоим памятник на входе Энфилда.

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