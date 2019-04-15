Льорис уверен, что Моура и Сон смогут доставить проблем "Сити"

Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис уверен, что Лукас Моура и Сон Хен Мин смогут доставить проблем "Манчестер Сити" в матче Лиги Чемпионов в ближайшую среду.

К ответному матчу 1/4 финала европейского турнира "шпоры" подходят, потеряв с травмой Харри Кейна. Однако еще в субботу "Тоттенхэм" показал, что умеет играть без своего лучшего бомбардира, разгромив "Хаддерсфилд" со счетом 4:0 благодаря хет-трику Моуры.



В ответной встрече на "Этихад" "горожане" будут стремиться отыграть дефицит в один гол, что оставит "шпорам" возможности для контратак, и Льорис уверен, что у его команды есть козыри в рукаве.



"Лукас и Сон — игроки другого профиля, нежели Харри. Конечно, мы бы предпочли, чтобы Харри всегда был в строю, но каждый раз, когда босс дает шанс Лукасу и Сону, они проявляют себя очень хорошо. Они забивали важные голы в этом сезоне".



"Для Лукаса было хорошо забить трижды против "Хаддерсфилда". Против "Манчестер Сити" у нас, наверное, будет много свободного пространства, поэтому нам нужно, чтобы атакующие игроки были готовы совершать забеги и создавать проблемы их обороне".



"Важно лишь верить в себя. Конечно, нужно уважать соперника, но также нужно выйти и сыграть в свойственную тебе игру. Это матч огромной важности. Каждый хочет участвовать в такого рода матчах. Это будет еще более важная битва, чем в прошлый вторник".



"Все решат детали, как и в первом матче. Нам потребуется все на этот матч: опыт, нервы и дух", — цитирует Льориса The Independent.