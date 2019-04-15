Эмери: "Грасия — первый, кому я позвонил после предложения "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что его коллега Хави Грасия из "Уотфорда" был первым человеком, с которым он поговорил, когда ему предоставилась возможность приехать в Англию.

Более 20 лет назад Эмери и Грасии довелось вместе выступать за "Реал Сосьедад". Их совместный период ограничился только одним сезоном, однако они очень подружились и перенесли свои отношения через года.



Когда прошлым летом "канониры" решили сделать ставку на Эмери как на преемника Арсена Венгера, Унаи перед подписанием контракта первым делом позвонил своему старому другу, который к тому времени уже несколько месяцев трудился в "Уотфорде".



"Когда мне предоставилась возможность подписать здесь контракт, первым тренером, первым человеком из мира футбола, которому я позвонил, был он. Я задал ему кое-какие вопросы о футболе здесь, о клубах, об "Арсенале", и он рекомендовал мне приехать сюда".



"В прошлом году я также встретился с Давидом Сильвой в Валенсии, и он сказал мне: "Тренер, приезжай в Англию, если сможешь, там лучший футбол и лучшая атмосфера для тебя".



"Вместе с Хави мы играли только один год в 1996. Мы иногда общаемся вне работы и проводим время вместе. В сентябре у нас был совместный ужин в Сент-Олбанс, со своими помощниками. Мы разговаривали об английском футболе и об их опыте здесь, потому что они прибыли сюда на шесть месяцев раньше".



"То был хороший разговор, потому что Хави Грасия тоже увлеченный футболом человек. Они мои друзья — не только сам Хави, но и его ассистенты. Мы с ними знакомы и ценим их", — цитирует Эмери Daily Mirror.