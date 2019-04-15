34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 15 апреля поединком "Уотфорда" и "Арсенала" завершится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

УОТФОРД — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция



Пускай "Арсенал" и занимает только шестое место, но имеет один и два матча в запасе относительно "Манчестер Юнайтед" и "Челси", соответственно. Таким образом, "канониры" сохраняют отличные шансы не только подняться в топ-4, но и поспорить с соседями из "Тоттенхэма" за третью позицию.



Правда, для рывка в таблице "Арсеналу" непременно нужно улучшить свою игру на выезде, а пока "канониры" могут похвастать лишь двумя победами в 12 последних матчах за пределами "Эмирейтс" с учетом всех соревнований при семи поражениях на этом отрезке.



"Арсенал" — одна из двух команд в четырех первых дивизионах Англии, что пропускали в каждом из своих выездных матчей в этом сезоне в рамках чемпионата.



Прервать эту полосу на поле "Уотфорда" будет не так-то просто. "Шершни" не проигрывают дома с Boxing Day, а все три последних матча Премьер-Лиги на "Викаридж Роуд" завершили победами.



"Уотфорд" не только сражается за звание лучшей команды Премьер-Лиги за пределами топ-6, но и каждый из своих оставшихся матчей может рассматривать как подготовку к майскому финалу Кубка Англии против "Манчестер Сити".



Ранее в этом сезоне "Уотфорд" отпраздновал волевую победу над "Арсеналом", забив решающий гол в компенсированное время. Зато "канониры" могут похвастать четырьмя победами в четырех последних выездах на "Викаридж Роуд".



В этом матче "Уотфорд" будет лишен Хосе Холебаса, Домингуша Кины и Тома Клеверли, автора победного гола во встрече с "Арсеналом" в первом круге.



К двухматчевой дисквалификации за 10 желтых карточек приступает защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос. Гранит Джака под вопросом из-за проблем с пахом. Роб Холдинг, Эктор Беллерин и Данни Уэлбек травмированы.