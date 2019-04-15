34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Шкодран Мустафи и Трой Дини В понедельник 15 апреля поединком "Уотфорда" и "Арсенала" завершится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

УОТФОРД — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция

Пускай "Арсенал" и занимает только шестое место, но имеет один и два матча в запасе относительно "Манчестер Юнайтед" и "Челси", соответственно. Таким образом, "канониры" сохраняют отличные шансы не только подняться в топ-4, но и поспорить с соседями из "Тоттенхэма" за третью позицию.

Правда, для рывка в таблице "Арсеналу" непременно нужно улучшить свою игру на выезде, а пока "канониры" могут похвастать лишь двумя победами в 12 последних матчах за пределами "Эмирейтс" с учетом всех соревнований при семи поражениях на этом отрезке.

"Арсенал" — одна из двух команд в четырех первых дивизионах Англии, что пропускали в каждом из своих выездных матчей в этом сезоне в рамках чемпионата.

Прервать эту полосу на поле "Уотфорда" будет не так-то просто. "Шершни" не проигрывают дома с Boxing Day, а все три последних матча Премьер-Лиги на "Викаридж Роуд" завершили победами.

"Уотфорд" не только сражается за звание лучшей команды Премьер-Лиги за пределами топ-6, но и каждый из своих оставшихся матчей может рассматривать как подготовку к майскому финалу Кубка Англии против "Манчестер Сити".

Ранее в этом сезоне "Уотфорд" отпраздновал волевую победу над "Арсеналом", забив решающий гол в компенсированное время. Зато "канониры" могут похвастать четырьмя победами в четырех последних выездах на "Викаридж Роуд".

В этом матче "Уотфорд" будет лишен Хосе Холебаса, Домингуша Кины и Тома Клеверли, автора победного гола во встрече с "Арсеналом" в первом круге.

К двухматчевой дисквалификации за 10 желтых карточек приступает защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос. Гранит Джака под вопросом из-за проблем с пахом. Роб Холдинг, Эктор Беллерин и Данни Уэлбек травмированы.


Метки анонс тура, Арсенал, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1500

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 15.04.2019 12:11 # mikkiynwa
    Пенсы выходите

    (ответить)

  2. cacique 15.04.2019 11:45 # cacique
    lancerlancer1 на хую dancerdancer1

    (ответить)

  3. lancerlancer1 15.04.2019 11:42 # lancerlancer1
    По матчу Ливерпуль- Челси!
    Ну что можно сказать, адекватных красных с победой, заслуженно и по делу! Челси временами смотрелся неплохо, даже хорошо. Считаю тренерской ошибкой сделать из Азара 9ку, на фланге он смотрится намного лучше. Колбаса, конечно, набрала ход, как раз вовремя для них. Иногда за ними было просто не угнаться, рок-н-ролл от Клоппа в лучшем виде. Никому не буду отдавать предпочтение в чемпионской гонке, оба претендента достойны в полной мере. Чемпионат, как никогда, очень интересен. Два лидера ноздря в ноздрю, борьба за топ-4 невероятная. очень интересно. В общем всем удачи и успеха!

    (ответить)

  4. superglor 15.04.2019 11:31 # superglor
    Ливерпуль является одним из самых уважаемых и чтящих традиции клубов Англии. Например, в отличие от своих пригородных конкурентов Ливерпуль никогда не менял название и клубные цвета.

    Еще одним фактом является маленькая нашивка 96 на форме каждого игрока. Эта цифра - дань уважения 96 году, когда Ливерпуль выиграл свой последний трофей. Уже немногие поклонники помнят, что это было и при каких обстоятельствах красные победили, но память об этом живет до сих пор.

    Мы поехали в Ливерпуль и спросили болельщиков, что они об этом думают.

    "Я уже не помню, в 95 Кенни взял чемпионство с Блэкберном и кажется на следующий год мы тоже что-то выиграли" - говорит Пол, завсегдатай местного бара.

    "О, это был великий год. Наша молодежь тогда наводила шороху во всей Англии. Уже тогда блистал Стивен Джеррард и в 96 мы что-то с ним выиграли" - делится воспоминаниями седоволосый Майкл.

    "Извините, я в 96 только родился и вообще болею за Ливерпуль совсем недавно. Но очень помню, что это великий год, он до сих пор у нас на футболках" - сказал нам Валерий со славянским акцентом.

    Выражаем свое уважение клубу Ливерпуль, чтящему традиции и исторические достижения! YNWA!

    (ответить)

  5. reams 15.04.2019 11:19 # reams
    Будет тяжкий матч, но победа нужна позарез, так что Уотфорд должен быть разебан даже резервным составом

    (ответить)

  6. cacique 15.04.2019 11:16 # cacique
    давайте пожелаем всоса кононирам и побольше травм.

    (ответить)

  7. only--liverpool 15.04.2019 11:13 # only--liverpool
    Подростки в россии звереют. В соц сетях пишут: лучше попасть в стаю бешеных собак, чем к группе подростков...

    (ответить)

  8. mata05 15.04.2019 11:09 # mata05
    очевидный всос вротфорда, грасия подсобит своему дружку.

    (ответить)

  9. chr1s8rown 15.04.2019 10:59 # chr1s8rown
    Безполезно за них топить

    (ответить)

  10. pamirbarkhorog 15.04.2019 10:50 # pamirbarkhorog
    Желаю от всей души 4 место Арсеналу потому что они заслужили

    (ответить)

  11. fanstevengerrard 15.04.2019 10:44 # fanstevengerrard
    безвиза так и не нашли? Слышал, он подался в гей-порно отрабатывать в себя дубль, как вчера отработали дубль в его челси.

    (ответить)

  12. lfcynwa 15.04.2019 10:43 # lfcynwa
    Аснл, аснл, аснл

    (ответить)

  13. master-fakaster 15.04.2019 10:40 # master-fakaster
    Изи победа хозяев 2:0

    (ответить)

  14. only--liverpool 15.04.2019 10:39 # only--liverpool
    https://www.youtube.com/watch?v=QKBSgPqjUGM

    Вата сосёт как обычно...

    (ответить)

  15. sausage 15.04.2019 10:24 # sausage
    В какой-то мере момент истины для Арсенала. С одной стороны, плохая выездная стата и заряженный Уотфорд, с другой - отличная возможность показать, что достойны 4-ки.

    (ответить)

  16. slash-lfc 15.04.2019 10:23 # slash-lfc
    Опа матч топариков.

    (ответить)

  17. tot35 15.04.2019 10:22 # tot35
    Арсенал победит!

    (ответить)

  18. only--liverpool 15.04.2019 10:18 # only--liverpool
    Тут победа Ливерпуля.

    (ответить)

  19. hammersmith 15.04.2019 10:09 # hammersmith
    сегодня победа аналсенала

    (ответить)

  20. udaff 15.04.2019 10:07 # udaff
    Проигрыш Арсенала был бы ой как на руку... Но они сейчас солидно выглядят. Посмотрим как оно будет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: