34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник 15 апреля поединком "Уотфорда" и "Арсенала" завершится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
УОТФОРД — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция
Пускай "Арсенал" и занимает только шестое место, но имеет один и два матча в запасе относительно "Манчестер Юнайтед" и "Челси", соответственно. Таким образом, "канониры" сохраняют отличные шансы не только подняться в топ-4, но и поспорить с соседями из "Тоттенхэма" за третью позицию.
Правда, для рывка в таблице "Арсеналу" непременно нужно улучшить свою игру на выезде, а пока "канониры" могут похвастать лишь двумя победами в 12 последних матчах за пределами "Эмирейтс" с учетом всех соревнований при семи поражениях на этом отрезке.
"Арсенал" — одна из двух команд в четырех первых дивизионах Англии, что пропускали в каждом из своих выездных матчей в этом сезоне в рамках чемпионата.
Прервать эту полосу на поле "Уотфорда" будет не так-то просто. "Шершни" не проигрывают дома с Boxing Day, а все три последних матча Премьер-Лиги на "Викаридж Роуд" завершили победами.
"Уотфорд" не только сражается за звание лучшей команды Премьер-Лиги за пределами топ-6, но и каждый из своих оставшихся матчей может рассматривать как подготовку к майскому финалу Кубка Англии против "Манчестер Сити".
Ранее в этом сезоне "Уотфорд" отпраздновал волевую победу над "Арсеналом", забив решающий гол в компенсированное время. Зато "канониры" могут похвастать четырьмя победами в четырех последних выездах на "Викаридж Роуд".
В этом матче "Уотфорд" будет лишен Хосе Холебаса, Домингуша Кины и Тома Клеверли, автора победного гола во встрече с "Арсеналом" в первом круге.
К двухматчевой дисквалификации за 10 желтых карточек приступает защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос. Гранит Джака под вопросом из-за проблем с пахом. Роб Холдинг, Эктор Беллерин и Данни Уэлбек травмированы.
15.04.2019 10:00
Просмотров: 1500
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пенсы выходите
(ответить)
lancerlancer1 на хую dancerdancer1
(ответить)
По матчу Ливерпуль- Челси!
Ну что можно сказать, адекватных красных с победой, заслуженно и по делу! Челси временами смотрелся неплохо, даже хорошо. Считаю тренерской ошибкой сделать из Азара 9ку, на фланге он смотрится намного лучше. Колбаса, конечно, набрала ход, как раз вовремя для них. Иногда за ними было просто не угнаться, рок-н-ролл от Клоппа в лучшем виде. Никому не буду отдавать предпочтение в чемпионской гонке, оба претендента достойны в полной мере. Чемпионат, как никогда, очень интересен. Два лидера ноздря в ноздрю, борьба за топ-4 невероятная. очень интересно. В общем всем удачи и успеха!
(ответить)
Ливерпуль является одним из самых уважаемых и чтящих традиции клубов Англии. Например, в отличие от своих пригородных конкурентов Ливерпуль никогда не менял название и клубные цвета.
Еще одним фактом является маленькая нашивка 96 на форме каждого игрока. Эта цифра - дань уважения 96 году, когда Ливерпуль выиграл свой последний трофей. Уже немногие поклонники помнят, что это было и при каких обстоятельствах красные победили, но память об этом живет до сих пор.
Мы поехали в Ливерпуль и спросили болельщиков, что они об этом думают.
"Я уже не помню, в 95 Кенни взял чемпионство с Блэкберном и кажется на следующий год мы тоже что-то выиграли" - говорит Пол, завсегдатай местного бара.
"О, это был великий год. Наша молодежь тогда наводила шороху во всей Англии. Уже тогда блистал Стивен Джеррард и в 96 мы что-то с ним выиграли" - делится воспоминаниями седоволосый Майкл.
"Извините, я в 96 только родился и вообще болею за Ливерпуль совсем недавно. Но очень помню, что это великий год, он до сих пор у нас на футболках" - сказал нам Валерий со славянским акцентом.
Выражаем свое уважение клубу Ливерпуль, чтящему традиции и исторические достижения! YNWA!
(ответить)
Будет тяжкий матч, но победа нужна позарез, так что Уотфорд должен быть разебан даже резервным составом
(ответить)
давайте пожелаем всоса кононирам и побольше травм.
(ответить)
Подростки в россии звереют. В соц сетях пишут: лучше попасть в стаю бешеных собак, чем к группе подростков...
(ответить)
очевидный всос вротфорда, грасия подсобит своему дружку.
(ответить)
Безполезно за них топить
(ответить)
Желаю от всей души 4 место Арсеналу потому что они заслужили
(ответить)
безвиза так и не нашли? Слышал, он подался в гей-порно отрабатывать в себя дубль, как вчера отработали дубль в его челси.
(ответить)
Аснл, аснл, аснл
(ответить)
Изи победа хозяев 2:0
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=QKBSgPqjUGM
Вата сосёт как обычно...
(ответить)
В какой-то мере момент истины для Арсенала. С одной стороны, плохая выездная стата и заряженный Уотфорд, с другой - отличная возможность показать, что достойны 4-ки.
(ответить)
Опа матч топариков.
(ответить)
Арсенал победит!
(ответить)
Тут победа Ливерпуля.
(ответить)
сегодня победа аналсенала
(ответить)
Проигрыш Арсенала был бы ой как на руку... Но они сейчас солидно выглядят. Посмотрим как оно будет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий