Сарри: "Мы оставались в игре до самого конца"

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри положительно оценил игру своей команды в выездном матче против "Ливерпуля".

Накануне "синие" потерпели поражение на "Энфилде" со счетом 2:0, оба гола пропустив в начале второго тайма.

Эти голы перечеркнули план Сарри, который собирался "запарковать автобус" и поймать соперника на контратаках в концовке. Тем не менее, Маурицио считает, что "Челси" очень достойно противостоял столь грозной команде.

"Наш план состоял в том, чтобы за 25 минут до конца счет еще оставался 0:0. Мы знали, что они пойдут за победой, а тогда у нас могло бы появиться много свободного пространства".

"Однако играть против этой команды так сложно. Ты всегда знаешь, что первые 10 минут тайма они способы провести очень сильно и в высоком темпе. В первом тайме мы это выдержали, но во втором оборонялись, слишком прижавшись к своим воротам".

"Тем не менее, мы оставались в игре, тогда как три месяца назад не смогли бы этого делать. Поэтому мы прибавляем".

"Стандарты в Англии очень высоки, поэтому сократить дистанцию до "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" будет очень, очень сложно. Однако сейчас мы очень близки к другим командам".

"Думаю, это был отличный футбольный матч, пускай мы и проиграли. "Ливерпуль" является одной из лучших команд Европы в данный момент, а мы оставались в игре до самого конца", — цитирует Сарри Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. mako 15.04.2019 12:24 # mako
    Футбольний матч длитса 90 минут, а не 45. Напомните ето Сарри!

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  2. frisby 15.04.2019 12:05 # frisby
    физрук. однозначно. настолько туп что решил повторить план обосцанного 2014 года? наивный гений тактики виликаго шестьнольси

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  3. superperez101 15.04.2019 11:33 # superperez101
    щас еще рабинович продаст челси, и на выходе будет клуб уровня волков или эвертона

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  4. gary47 15.04.2019 11:27 # gary47
    Тренер на 25 минут.

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  5. danyar 15.04.2019 11:25 # danyar
    ФИЗРУК

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  6. manutd-20champ 15.04.2019 10:16 # manutd-20champ
    позорняк.
    да и хазард никакой не топчик. настоящий топ игрок способен зарешать результат в одиночку. как Ронни или Месси например.
    хотя моменты у толстожопого были, и не слабые.

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  7. alexomck 15.04.2019 10:16 # alexomck
    можно не оправдываться, Конте уже со снятыми штанами приезжал, с целью: не очки набрать, а пропустить меньше:)

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  8. liverpool1892est 15.04.2019 10:04 # liverpool1892est
    Сарри физрук сельской итальянской школы для инвалидов

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  9. m-ballack 15.04.2019 10:03 # m-ballack
    >Наш план состоял в том, чтобы за 25 минут до конца счет еще оставался 0:0.

    Сразу видно менталитет победителя.

    Отпустите уже Азара из рабства, бедолага мучается

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  10. osivori 15.04.2019 10:01 # osivori
    он не просек куда он попал, и не поймет никогда, для него проигрыш хороший результат, а ничья достижение, надо его срочно убрать вместе с хархинье, который на поле баласт и по вине которого получили оба гола, об чем еще говорить, о какой игре, когда у мужика представления нет о хорошей игре и результатах приемлемых для челси, его дело голых бабцов в блокнотике чиркать, а это можно и в эмполи делать

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  11. pistolero-lfc 15.04.2019 09:41 # pistolero-lfc
    уволить победителя Конте и назначить бестрофейника. лул)

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  12. chebrec 15.04.2019 09:29 # chebrec
    Так раньше времени с поля нельзя уходить

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  13. akadam 15.04.2019 09:20 # akadam
    Херовый план. В последние годы даже Моуриньо не работает.

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  14. tigerpool 15.04.2019 09:17 # tigerpool
    Среди друзей дофига пенсов. Так вот они очень радовались, когда назначили Сарри, мол теперь будем играть в атакующий футбол. Но наблюдая за сарриболом что-то не вижу никакого атакующего футбола. Спрашивается нафига тогда уволили Конте, который смог выиграть с донным составом премьер-лигу в первом же сезоне

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  15. shimane 15.04.2019 09:14 # shimane
    ахахаха

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  16. sausage 15.04.2019 09:06 # sausage
    Не пропустить за полтора тайма - гениальный план! А дальше, вдруг у них появятся свободные зоны? Пенсы, этот тренер - то, к чему вы шли так долго.

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  17. blackdreamer 15.04.2019 09:02 # blackdreamer
    10 мин играли только когда жопар 2 момента создал по сути сам
    и все
    а так выкатил автобус по канонам маура
    шестьнолси обоссаный

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