Сарри: "Мы оставались в игре до самого конца"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри положительно оценил игру своей команды в выездном матче против "Ливерпуля".
Накануне "синие" потерпели поражение на "Энфилде" со счетом 2:0, оба гола пропустив в начале второго тайма.
Эти голы перечеркнули план Сарри, который собирался "запарковать автобус" и поймать соперника на контратаках в концовке. Тем не менее, Маурицио считает, что "Челси" очень достойно противостоял столь грозной команде.
"Наш план состоял в том, чтобы за 25 минут до конца счет еще оставался 0:0. Мы знали, что они пойдут за победой, а тогда у нас могло бы появиться много свободного пространства".
"Однако играть против этой команды так сложно. Ты всегда знаешь, что первые 10 минут тайма они способы провести очень сильно и в высоком темпе. В первом тайме мы это выдержали, но во втором оборонялись, слишком прижавшись к своим воротам".
"Тем не менее, мы оставались в игре, тогда как три месяца назад не смогли бы этого делать. Поэтому мы прибавляем".
"Стандарты в Англии очень высоки, поэтому сократить дистанцию до "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" будет очень, очень сложно. Однако сейчас мы очень близки к другим командам".
"Думаю, это был отличный футбольный матч, пускай мы и проиграли. "Ливерпуль" является одной из лучших команд Европы в данный момент, а мы оставались в игре до самого конца", — цитирует Сарри Daily Mirror.
15.04.2019 09:00
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Последние комментарии:
Футбольний матч длитса 90 минут, а не 45. Напомните ето Сарри!
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физрук. однозначно. настолько туп что решил повторить план обосцанного 2014 года? наивный гений тактики виликаго шестьнольси
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щас еще рабинович продаст челси, и на выходе будет клуб уровня волков или эвертона
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Тренер на 25 минут.
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ФИЗРУК
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позорняк.
да и хазард никакой не топчик. настоящий топ игрок способен зарешать результат в одиночку. как Ронни или Месси например.
хотя моменты у толстожопого были, и не слабые.
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можно не оправдываться, Конте уже со снятыми штанами приезжал, с целью: не очки набрать, а пропустить меньше:)
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Сарри физрук сельской итальянской школы для инвалидов
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>Наш план состоял в том, чтобы за 25 минут до конца счет еще оставался 0:0.
Сразу видно менталитет победителя.
Отпустите уже Азара из рабства, бедолага мучается
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он не просек куда он попал, и не поймет никогда, для него проигрыш хороший результат, а ничья достижение, надо его срочно убрать вместе с хархинье, который на поле баласт и по вине которого получили оба гола, об чем еще говорить, о какой игре, когда у мужика представления нет о хорошей игре и результатах приемлемых для челси, его дело голых бабцов в блокнотике чиркать, а это можно и в эмполи делать
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уволить победителя Конте и назначить бестрофейника. лул)
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Так раньше времени с поля нельзя уходить
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Херовый план. В последние годы даже Моуриньо не работает.
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Среди друзей дофига пенсов. Так вот они очень радовались, когда назначили Сарри, мол теперь будем играть в атакующий футбол. Но наблюдая за сарриболом что-то не вижу никакого атакующего футбола. Спрашивается нафига тогда уволили Конте, который смог выиграть с донным составом премьер-лигу в первом же сезоне
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ахахаха
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Не пропустить за полтора тайма - гениальный план! А дальше, вдруг у них появятся свободные зоны? Пенсы, этот тренер - то, к чему вы шли так долго.
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10 мин играли только когда жопар 2 момента создал по сути сам
и все
а так выкатил автобус по канонам маура
шестьнолси обоссаный
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