Сарри: "Мы оставались в игре до самого конца"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри положительно оценил игру своей команды в выездном матче против "Ливерпуля".

Накануне "синие" потерпели поражение на "Энфилде" со счетом 2:0, оба гола пропустив в начале второго тайма.



Эти голы перечеркнули план Сарри, который собирался "запарковать автобус" и поймать соперника на контратаках в концовке. Тем не менее, Маурицио считает, что "Челси" очень достойно противостоял столь грозной команде.



"Наш план состоял в том, чтобы за 25 минут до конца счет еще оставался 0:0. Мы знали, что они пойдут за победой, а тогда у нас могло бы появиться много свободного пространства".



"Однако играть против этой команды так сложно. Ты всегда знаешь, что первые 10 минут тайма они способы провести очень сильно и в высоком темпе. В первом тайме мы это выдержали, но во втором оборонялись, слишком прижавшись к своим воротам".



"Тем не менее, мы оставались в игре, тогда как три месяца назад не смогли бы этого делать. Поэтому мы прибавляем".



"Стандарты в Англии очень высоки, поэтому сократить дистанцию до "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" будет очень, очень сложно. Однако сейчас мы очень близки к другим командам".



"Думаю, это был отличный футбольный матч, пускай мы и проиграли. "Ливерпуль" является одной из лучших команд Европы в данный момент, а мы оставались в игре до самого конца", — цитирует Сарри Daily Mirror.