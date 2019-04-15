Сульшер не будет напоминать своим игрокам о финале 1999 года

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал, что не будет ссылаться на победу своего клуба в финале Лиги Чемпионов 1999 года, готовясь к ответному матчу с "Барселоной".

В ближайший вторник "красные дьяволы" попытаются отыграться на "Ноу Камп" после домашнего поражения со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.



"Ноу Камп" — особенное место для "Юнайтед" и лично для Сульшера, чей поздний гол здесь 20 лет назад обеспечил клубу с "Олд Траффорд" знаменитый требл. Однако Оле Гуннар не будет использовать ту победу в качестве мотивации.



"Нет, я не буду ее упоминать, потому что она было одержана против "Баварии". Это был финал, а это по-другому".



"Мы используем матч против ПСЖ, мы используем выезд к "Ювентусу". В этом году мы обыгрывали кое-какие хорошие команды и противостояли кое-каким хорошим игрокам".



"Также периодами нам удавалось сдерживать "Барселону" в домашнем матче. Да, ближе к окончанию матча они контролировали игру и владели мячом, но совершенно не беспокоили нас на нашей половине поля", — цитирует Сульшера Sky Sports.