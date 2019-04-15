Пол Митчелл ответит грандам Премьер-Лиги в конце сезона

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Пол Митчелл заявил, что примет решение относительно своего будущего после окончания сезона.

38-летний Митчелл, талантливый скаут с тренерскими амбициями, вызывает самый серьезный интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Челси".



Все три перечисленных клуба Премьер-Лиги находятся в поисках спортивного или технического директора и готовы уже сейчас предложить работу своему соотечественнику, ранее поработавшему на "Саутгемптон" и "Тоттенхэм".



Однако "РБ Лейпциг" пытается удержать Пола, предлагая тому новый контракт до 2025 года с увеличенной зарплатой и расширенными полномочиями. Митчеллу предстоит сделать важный выбор, но спешить он не будет.



"Я тоже слышал этих слухи. Но все ясно, ведь у меня есть контракт в Лейпциге до 2020 года. Мне нравится моя работа, и ко мне здесь очень хорошо относятся. Летом я определенно приму решение", — сообщил Митчелл Bild.